Paraquedista fica preso em asa de avião durante salto; veja o vídeo

Nesta quarta-feira (10) foram divulgadas imagens do momento em que um paraquedista ficou preso na asa de um avião ao tentar realizar o salto.
O caso ocorreu em 20 de setembro, durante o evento Big Ways at the Beach, realizado em Mission Beach, e envolveu um salto em grupo que reunia atletas experientes.
Segundo as informações divulgadas, o paraquedas reserva de um dos participantes acabou acionando de forma inesperada ainda na porta da aeronave.
A abertura prematura fez com que o equipamento se prendesse na asa, puxando o paraquedista abruptamente para trás no momento em que ele deixava o avião.
Com o impacto da tração, ele atingiu o estabilizador, que ficou danificado, e, em seguida, foi arrastado para a parte inferior da aeronave, permanecendo suspenso enquanto o equipamento se enrolava na estrutura.
A cena gerou apreensão entre os demais atletas e a tripulação, que perceberam a gravidade da situação.
O Departamento Australiano de Segurança nos Transportes (ATSB) divulgou imagens do ocorrido.
Entenda o ocorrido
No dia 20 de setembro, 13 dos participantes saltaram da aeronave e dois permaneceram na porta, observando enquanto o paraquedista preso usava uma faca para cortar as linhas de seu paraquedas reserva, permitindo que o equipamento principal fosse acionado.
Em queda livre, o paraquedista conseguiu acionar o paraquedas principal, que inflou completamente, apesar de ter ficado preso nas linhas restantes e na cobertura do equipamento reserva. O paraquedista pousou em segurança, tendo sofrido ferimentos leves no acidente.
