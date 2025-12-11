Viral

Na Austrália
Notícia

Paraquedista fica preso em asa de avião durante salto; veja o vídeo

Acionamento inesperado do equipamento reserva provocou situação de risco

Zero Hora

Enviar email
ATSB / YouTube/Reprodução
Aeronave não estava carregada dentro dos limites de peso e balanceamento.

Nesta quarta-feira (10) foram divulgadas imagens do momento em que um paraquedista ficou preso na asa de um avião ao tentar realizar o salto. 

O caso ocorreu em 20 de setembro, durante o evento Big Ways at the Beach, realizado em Mission Beach, e envolveu um salto em grupo que reunia atletas experientes. 

Segundo as informações divulgadas, o paraquedas reserva de um dos participantes acabou acionando de forma inesperada ainda na porta da aeronave. 

A abertura prematura fez com que o equipamento se prendesse na asa, puxando o paraquedista abruptamente para trás no momento em que ele deixava o avião. 

Com o impacto da tração, ele atingiu o estabilizador, que ficou danificado, e, em seguida, foi arrastado para a parte inferior da aeronave, permanecendo suspenso enquanto o equipamento se enrolava na estrutura. 

A cena gerou apreensão entre os demais atletas e a tripulação, que perceberam a gravidade da situação.

O Departamento Australiano de Segurança nos Transportes (ATSB) divulgou imagens do ocorrido.

Entenda o ocorrido

No dia 20 de setembro, 13 dos participantes saltaram da aeronave e dois permaneceram na porta, observando enquanto o paraquedista preso usava uma faca para cortar as linhas de seu paraquedas reserva, permitindo que o equipamento principal fosse acionado.

Em queda livre, o paraquedista conseguiu acionar o paraquedas principal, que inflou completamente, apesar de ter ficado preso nas linhas restantes e na cobertura do equipamento reserva. O paraquedista pousou em segurança, tendo sofrido ferimentos leves no acidente.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: