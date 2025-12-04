Pantone anuncia "Cloud Dancer" como a cor do ano de 2026

O instituto de cores e autoridade global Pantone divulgou nesta quinta-feira (4) sua escolha para a cor de 2026: a Pantone 11-4201 Cloud Dancer, uma cor branca suave e "ondulante", que "serve como símbolo de influência tranquilizadora em uma sociedade frenética que redescobre o valor da ponderação e da reflexão tranquila."
Segundo a Pantone, a cor Cloud Dancer representa o desejo de todos por um "recomeço", abrindo espaço para a inovação e paz. É uma oportunidade para estimular a imaginação e nos resgatar do "mundo barulhento" em que vivemos.
Onde aparece a Cloud Dancer
A Pantone destaca que a Cloud Dancer é uma cor versátil perfeita para um estilo monocromático, simples e discreto. O tom pode aparecer em diversas peças de roupa, acessórios e texturas. Também combina-se a outras cores sem esforço e permite que o consumidor use da criatividade para estilizar as peças sem perder o toque minimalista.
E qual foi a cor de 2025?
Em 2025, a cor escolhida foi o Mocha Mousse, um tom marrom suave que transportava "os sentidos para o prazer e a delícia."
