Pai de Isabel Veloso visita a filha e faz desabafo: "Saudade aperta"

"Isabel, Lucas e o pequeno Arthur estão há meses longe de casa. A saudade aperta, o peito dói e a vontade de voltar é imensa. Mas a luta ainda não terminou. Ela segue em tratamento em Curitiba, firme, corajosa e enfrentando tudo com fé. Cada dia é uma vitória. E, quando esse tempo passar, o reencontro vai ter gosto de mil abraços guardados", escreveu.