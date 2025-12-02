Pai de Isabel Veloso visita a filha e faz desabafo: "Saudade aperta"

O pai da influenciadora Isabel Veloso, Joelson Veloso, escreveu sobre a saudade que sente da filha. Nas redes sociais, ele compartilhou algumas fotos do apartamento de Isabel em Cascavel, no Paraná, que está vazio enquanto ela permanece internada.
Isabel segue hospitalizada desde a última quinta-feira (27), após passar mal durante a madrugada devido aos níveis elevados de magnésio no sangue. De acordo com as atualizações feitas por Joelson no último sábado (29), ela está respirando sozinha e recebendo alimentação por sonda.
"Isabel, Lucas e o pequeno Arthur estão há meses longe de casa. A saudade aperta, o peito dói e a vontade de voltar é imensa. Mas a luta ainda não terminou. Ela segue em tratamento em Curitiba, firme, corajosa e enfrentando tudo com fé. Cada dia é uma vitória. E, quando esse tempo passar, o reencontro vai ter gosto de mil abraços guardados", escreveu.
"Mundo é mais bonito com você nele", diz pai de Isabel
Joelson também usou suas redes. nesta terça-feira (2), para expor sua admiração pela filha: "Você é incrível. Isabel. Pela força, pela coragem, pela luz que carrega mesmo nos dias difíceis. Você inspira, você resiste, você transforma. Nunca duvide: o mundo é mais bonito com você nele. Te admiro imensamente", escreveu.
Ele também fez uma postagem no dia 28 de novembro pedindo orações para a filha.
