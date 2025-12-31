"Os Simpsons" revelaram números da Mega da Virada? Entenda

Tradicionalmente, Os Simpsons viralizam por previsões que, supostamente, teriam se confirmado — como a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA e até a vitória da Alemanha na Copa do Mundo contra o Brasil.
Com a chegada do fim do ano e a expectativa em torno da Mega da Virada, o seriado volta a ganhar destaque nas redes sociais: afinal, será que Homer Simpson conseguiu prever o resultado da Mega da Virada?
No episódio 11 da temporada 21, Homer tenta a sorte em uma loteria de Springfield, a "Springfield Lottery", com os números 1 - 6 - 17 - 22 - 24 - 35.
No Brasil, não há registro dos seis sorteados, nem no sorteio regular da Mega-Sena, nem no concurso especial da Mega da Virada.
O resultado mais próximo ao exibido no desenho ocorreu no concurso 1117 da Mega-Sena, realizado em 14 de outubro de 2009, quando quatro dos seis números coincidiram, o que resultou em uma premiação de quadra.
- Números sorteados: 1 - 6 - 17 - 35
- Números não sorteados: 27 - 40
Novas fotos, com outros números — ou até mesmo datando 2025 ou 2026 — não tem veracidade confirmada, tendo em vista que não há novos registros de números previstos pelo seriado.
Sorteio da Mega da Virada 2025
O sorteio da Mega da Virada 2025 será realizado nesta quarta-feira (31), a partir das 22h (horário de Brasília). Haverá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube. O prêmio estimado é de R$ 1 bilhão.
Como jogar na Mega da Virada
Além das casas lotéricas, é possível fazer apostas pela internet, tanto no computador quanto no celular, utilizando os canais da Caixa Econômica Federal, pelo site ou pelo aplicativo (iOS e Android).
As regras da Mega da Virada seguem as mesmas da Mega-Sena tradicional: para levar o prêmio principal, o apostador precisa acertar seis números entre os 60 disponíveis. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6, e o preço aumenta conforme a inclusão de mais números no jogo.
*Produção: Kimberly Barbosa
