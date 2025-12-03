Os 10 artigos mais lidos da Wikipedia em 2025

Em 2026, a Wikipédia completará 25 anos e, só em 2025, os artigos em inglês da plataforma acumularam mais de 2,4 bilhões de horas de leitura, abrangendo os temas mais variados. A enciclopédia conta com quase 250 mil voluntários que atualizam o site regularmente.
Os dez artigos mais lidos do ano cobrem assuntos diversos — de figuras políticas a filmes e até o papa, refletindo como eventos globais, lançamentos culturais e momentos de grande repercussão pública moldaram o interesse dos leitores ao longo de 2025. Esses temas mostram a amplitude do que desperta curiosidade do público.
Veja os detalhes abaixo
- Charlie Kirk, 44.907.789 visualizações
- Mortes em 2025: 42.508.846
- Ed Gein, 31.232.285
- Donald Trump, 25.127.616
- Papa Leão XIV, 22.052.502
- Elon Musk, 20.179.628
- Zohran Mamdani, 20.118.615
- Pecadores (filme de 2025), 18.230.654
- Ozzy Osbourne, 17.787.997
- Superman (filme de 2025), 17.007.716
Charlie Kirk na primeira posição
O influenciador norte-americano de extrema direita Charlie Kirk morreu após ser baleado durante palestra em campus da Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos. Kirk era apoiador de Donald Trump e foi uma das pessoas que promoveu a teoria de uma suposta fraude nas urnas nas últimas eleições norte-americanas. Além disso, foi entusiasta da invasão ao Capitólio, em 6 janeiro de 2021.
Uma das mortes em 2025 foi a do Papa Francisco
Considerado como um homem simples e de poucas palavras, tinha grande prestígio entre os fiéis, que apreciavam sua total disponibilidade e seu estilo de vida sem ostentação. Bergoglio ia de metrô para o trabalho e cozinhava a própria comida. Gozava de prestígio pelos dotes intelectuais e, dentro do Episcopado argentino, era considerado um moderado. Em 13 de março de 2013, foi eleito o 266º Papa. Escolheu o nome de Francisco, em referência a Francisco de Assis, santo padroeiro dos pobres.
História de Ed Gein
Criminoso norte-americano cuja história chocou os EUA nos anos 1950 e influenciou profundamente a cultura popular, inspirando personagens de filmes de terror como Psicose e O Massacre da Serra Elétrica. Sua notoriedade voltou ao centro das atenções com a última temporada da série Monster, da Netflix, o que ampliou o interesse global por sua vida e crimes.