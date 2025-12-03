Viral

Os 10 artigos mais lidos da Wikipedia em 2025

O que os cliques revelam sobre as tendências e fascínios do ano

Retrato do que mais despertou curiosidade no mundo neste ano.

Em 2026, a Wikipédia completará 25 anos e, só em 2025, os artigos em inglês da plataforma acumularam mais de 2,4 bilhões de horas de leitura, abrangendo os temas mais variados. A enciclopédia conta com quase 250 mil voluntários que atualizam o site regularmente.

Os dez artigos mais lidos do ano cobrem assuntos diversos — de figuras políticas a filmes e até o papa, refletindo como eventos globais, lançamentos culturais e momentos de grande repercussão pública moldaram o interesse dos leitores ao longo de 2025. Esses temas mostram a amplitude do que desperta curiosidade do público.

  1. Charlie Kirk, 44.907.789 visualizações
  2. Mortes em 2025: 42.508.846
  3. Ed Gein, 31.232.285
  4. Donald Trump, 25.127.616
  5. Papa Leão XIV, 22.052.502
  6. Elon Musk, 20.179.628
  7. Zohran Mamdani, 20.118.615
  8. Pecadores (filme de 2025), 18.230.654
  9. Ozzy Osbourne, 17.787.997
  10. Superman (filme de 2025), 17.007.716

Charlie Kirk na primeira posição

O influenciador norte-americano de extrema direita Charlie Kirk morreu após ser baleado durante palestra em campus da Universidade Utah Valley, nos Estados Unidos. Kirk era apoiador de Donald Trump e foi uma das pessoas que promoveu a teoria de uma suposta fraude nas urnas nas últimas eleições norte-americanas. Além disso, foi entusiasta da invasão ao Capitólio, em 6 janeiro de 2021.

Uma das mortes em 2025 foi a do Papa Francisco

Considerado como um homem simples e de poucas palavras, tinha grande prestígio entre os fiéis, que apreciavam sua total disponibilidade e seu estilo de vida sem ostentação. Bergoglio ia de metrô para o trabalho e cozinhava a própria comida. Gozava de prestígio pelos dotes intelectuais e, dentro do Episcopado argentino, era considerado um moderado. Em 13 de março de 2013, foi eleito o 266º Papa. Escolheu o nome de Francisco, em referência a Francisco de Assis, santo padroeiro dos pobres.

História de Ed Gein

Criminoso norte-americano cuja história chocou os EUA nos anos 1950 e influenciou profundamente a cultura popular, inspirando personagens de filmes de terror como Psicose e O Massacre da Serra Elétrica. Sua notoriedade voltou ao centro das atenções com a última temporada da série Monster, da Netflix, o que ampliou o interesse global por sua vida e crimes.


