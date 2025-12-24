Onde está o Papai Noel? Veja como acompanhar a rota do trenó neste Natal

O Papai Noel dá início nesta quarta-feira (24) à tradicional viagem ao redor do mundo para entregar presentes, e a tecnologia permite acompanhar cada etapa do percurso em tempo quase real.
Ao menos três sites se dedicam a rastrear a jornada do bom velhinho durante o Natal, exibindo mapas interativos, horários e curiosidades sobre o trajeto.
Conheça os aplicativos para rastrear o Papai Noel
O Santa Tracker do Google conta com um mapa interativo, com a localização do Papai Noel, além de disponibilizar diversos jogos temáticos.
Ao longo do mês de dezembro, o aplicativo iniciou uma contagem regressiva até a decolagem no trenó, que ocorreu à meia-noite de terça-feira (23) — no horário brasileiro.
Desde então, os usuários podem acompanhar em tempo real o trajeto do Papai Noel e a distribuição de presentes ao redor do mundo.
A plataforma também conta com a seção “Guia para a família”, que reúne informações e conteúdos especiais sobre as iniciativas natalinas da empresa.
Outra plataforma que se dedica a monitorar a viagem do bom velhinho é a FlightRadar24, com seu serviço chamado “Santa tracker”, que acompanha a viagem de trenó do Papai Noel pelo mundo, além de sua clássica função de exibir a trajetória de aeronaves.
A origem e o destino do Papai Noel são os mesmos: o Polo Norte. O registro da aeronave é "hohoho".
Outro site dedicado a acompanhar a jornada do Papai Noel é o Norad Tracks Santa, iniciativa do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad), ligado ao governo dos Estados Unidos.
Desde 2002, o Norad mantém uma central telefônica que informa, em tempo real, a localização do Papai Noel para pessoas do mundo inteiro. A iniciativa nasceu há 70 anos, após um erro em um anúncio da loja Sears que divulgou, por engano, o telefone do órgão militar.
Ao atender a ligação de uma criança, o coronel Harry Shoup decidiu entrar na brincadeira — gesto que deu origem à tradicional operação voluntária natalina do Norad.
Segundo a tradição, o Papai Noel viaja de leste para oeste, aproveitando a noite para entregar os presentes enquanto as crianças dormem. Após passar por regiões da Ásia, África e Europa, ele segue rumo às Américas.
No Brasil, de acordo com o rastreamento do Norad, o trenó costuma entrar pelo Nordeste, passando por Fernando de Noronha e pela cidade de Natal por volta da meia-noite, antes de seguir viagem pelo restante do país.