O seu smartphone roda "Red Dead Redemption"? Veja os requisitos para iPhone e Android

O jogo Red Dead Redemption já está disponível para Android e iOS. O game pode ser baixado pela Play Store ou App Store e pode ser jogado sem custos adicionais por quem possui assinatura ativa no serviço de streaming Netflix.
Conforme a Rockstar Games, essa versão de Red Dead Redemption foi desenvolvida com enfoque na acessibilidade técnica para garantir uma experiência fluída mesmo em dispositivos móveis. Os comandos do jogo também foram adaptados ao touch screen.
Quais são os requisitos para rodar o Red Dead Redeption no celular?
A versão mobile do jogo foi otimizada para funcionar em diversos dispositivos. No Android, a exigência principal é um chipset de categoria média ou premium e pelo menos 6 GB de RAM. Já no iOS, o jogo roda a partir do iPhone 11.
O download inicial ocupa cerca de 3 GB, mas a instalação pode passar disso devido aos arquivos adicionais. A Rockstar Games ressaltou que o desempenho do jogo melhora em aparelhos mais recentes.
Requisitos mínimos no Android
- Mínimo — Android 11 ou superior;
- RAM — 6 GB (8 GB recomendados);
- Chipset — Snapdragon série 7/8, Dimensity 9000 ou superior;
- Recomendado — Snapdragon 8 de 1ª ou 2ª geração, ou superior.
Requisitos mínimos no iOS
- Mínimo — iPhone 11;
- Recomendado — iPhone 14/15/16/17;
- Armazenamento — 8 a 15 GB de espaço livre.
