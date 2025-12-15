O que se sabe sobre o caso do piloto de balão encontrado morto em área de mata fechada em SC

O piloto de balão Cassiano Roldão da Rosa, 30 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro na última sexta-feira (12), em uma área de mata fechada na Serra do Faxinal, em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. Ele estava desaparecido desde o dia 7 de dezembro. As informações são do g1.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi localizado a cerca de 20 metros da estrada com o auxílio de um drone equipado com câmera térmica. As imagens captadas durante o sobrevoo foram essenciais para o encerramento das buscas.
A suspeita inicial é de que tenha acontecido um acidente. Após a localização do carro, as equipes acionaram a Polícia Científica, responsável pelos procedimentos de investigação. Um caminhão de resgate dos bombeiros também foi mobilizado para dar apoio na ocorrência.
Por conta do terreno íngreme, o corpo de Cassiano precisou ser retirado com o uso de um sistema de tirolesa, montado entre uma árvore e o caminhão dos bombeiros, para permitir a descida segura pela ribanceira.
Entenda o caso
Cassiano havia saído de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, no dia 5 deste mês, com destino a Praia Grande, onde morava. A viagem de carro tinha cerca de 1,6 mil quilômetros.
No dia 6, câmeras de monitoramento registraram a chegada dele à cidade por volta das 22h. No dia seguinte, 7, o piloto falou com a família pela manhã e, à tarde, foi visto por um vigilante na Serra do Faxinal.
Depois disso, ele não fez mais contato. As buscas começaram na última quinta-feira (11), após melhora nas condições climáticas na região. Moradores foram ouvidos e câmeras de monitoramento verificadas, mas nenhuma pista relevante havia surgido até então. Segundo o NSC, Cassiano deixa duas filhas, de 9 e 10 anos.
Nas redes sociais, pessoas que realizaram passeios com o piloto lamentaram o ocorrido.
"Me proporcionou um passeio de balão inesquecível. Uma perda irreparável. Triste", "fiz meu passeio de balão com ele no início do ano, excelente profissional", foram alguns dos comentários.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular