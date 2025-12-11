O que se sabe sobre o caso da mulher que morreu ao cair do 10º andar de um prédio em SP

Maria Katiane Gomes da Silva, 25 anos, morreu ao cair do 10º andar do prédio onde vivia com o marido, na zona sul de São Paulo. O caso, registrado na madrugada de 29 de novembro, ganhou repercussão após a divulgação de imagens internas do condomínio que mostram o casal discutindo e a jovem sendo agredida minutos antes da queda.
Na última terça-feira (9), nove dias depois do fato, o companheiro dela, Alex Leandro Bispo dos Santos, 40 anos, foi preso e passou a ser investigado por feminicídio.
Katiane era natural de Crateús, no Ceará, e havia se mudado para a capital paulista em busca de novas oportunidades. Trabalhava na criação de conteúdo para redes sociais, onde publicava vídeos sobre maquiagem, viagens, bem-estar e sua rotina.
Amigos relatam que Katiane costumava visitar a cidade natal com frequência para ver a mãe e a filha pequena, que vive com a avó no distrito de Realejo.
Segundo o g1, o caso repercutiu nas redes sociais e entre familiares devido à sequência de agressões registrada pelas câmeras do prédio momento antes da morte da jovem.
Entenda o caso
Imagens do circuito interno do condomínio mostram o casal discutindo no estacionamento. Nas gravações, Alex empurrando e puxando Katiane, que tenta se apoiar enquanto ambos seguem em direção ao elevador.
A discussão continua dentro da cabine: o homem avança de forma agressiva e tenta segurá-la pelo pescoço. A jovem tenta se afastar, mas é retirada do elevador. Menos de um minuto depois, Alex retorna sozinho, coloca as mãos na cabeça e se senta, demonstrando aparente desespero.
Minutos após essa sequência, Katiane caiu do 10º andar. Moradores acionaram o socorro, mas ela não resistiu. O crime aconteceu durante a madrugada e o caso está sob investigação do 89º Distrito Policial, no Jardim Taboão.
A Secretaria de Segurança Pública informou que Alex está preso temporariamente enquanto a Polícia Civil reúne provas e realiza diligências para reconstituir os momentos que antecederam a queda. Exames periciais também foram solicitados.
Comportamento de Alex chama atenção da polícia
Mesmo apontado como principal suspeito pela morte de Maria Katiane, Alex participou do velório e do sepultamento da mulher no Ceará. Conforme testemunhas, ele chorou diante do caixão e acompanhou todos os ritos fúnebres. Em vídeos, aparece ajoelhado ao lado do corpo da vítima.
A postura do homem após o crime gerou estranhamento entre investigadores, especialmente após a divulgação das imagens do circuito interno do prédio onde o casal morava. De acordo com a polícia, a violência registrada nas gravações e a linha do tempo dos acontecimentos contrastam com a versão inicial apresentada por ele.
A vítima
Katiane havia se mudado para São Paulo com o objetivo de trabalhar em novas áreas e construir estabilidade financeira. Antes disso, trabalhou em um supermercado e um restaurante no Ceará. A jovem mantinha relação próxima com a mãe e a filha, que segue morando com a avó.
Nas redes sociais, parentes lamentaram a morte e pediram Justiça. Uma tia publicou uma mensagem afirmando que a jovem teria vivido uma relação marcada por controle e ciúme. A escola onde a filha de Katiane estuda também divulgou mensagem de pesar.
Poucos dias antes de morrer, a influenciadora havia publicado um vídeo elogiando o marido, agradecendo pela presença dele na rotina do casal, conteúdo que passou a ser compartilhado após o crime.
Investigação
O 89º DP trata o caso como feminicídio consumado, com base nas imagens de agressão e no contexto de violência doméstica. A polícia ainda trabalha para esclarecer detalhes da queda, entender a dinâmica que levou ao acesso à janela ou à sacada e apurar se houve intenção direta de empurrar, arremessar ou provocar a perda de equilíbrio da vítima.
A defesa de Alex não foi localizada até o momento. De acordo como g1, a prisão temporária poderá ser convertida em preventiva dependendo do avanço das investigações e da avaliação do Ministério Público.
