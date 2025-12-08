O que se sabe sobre a morte do cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, em acidente no interior de SP

A polícia ainda apura as circunstâncias do acidente que matou o cantor Amauri Prudêncio Lima, o Mauri, no último domingo (7), na rodovia Régis Bittencourt, na BR-116, em Miracatu, interior de São Paulo.
O músico de 55 anos era irmão de Chitãozinho e Xororó e também de Maurício, com quem formava dupla sertaneja. Eles estavam em uma van com outros sete passageiros, além do motorista, quando o veículo colidiu com uma carreta e um automóvel.
No acidente, outro integrante da equipe da dupla não resistiu aos ferimentos e morreu. Seis pessoas ficaram feridas, sendo cinco com ferimentos moderados.
Como ocorreu o acidente?
O acidente aconteceu por volta das 14h30min, no km 373 da pista norte, um dos trechos mais movimentados da rodovia. A dupla retornava de um show em Curitiba (PR), realizado na noite anterior.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao g1, no momento da colisão, o motorista da van pode ter sofrido um mal súbito, perdido o controle do veículo e atingido a carreta. A PRF ainda não confirmou oficialmente essa hipótese. A assessoria da dupla informou que Mauri estava no banco do passageiro, ao lado do condutor.
O corpo de Mauri foi reconhecido e liberado pelo Instituto Médico Legal de Registro (SP). Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram confirmadas.
Dois dias antes do acidente, os músicos lançaram uma nova versão de Paixão ou Loucura, gravada ao lado de Chitãozinho e Xororó.
Nas redes sociais, os músicos confirmaram a morte do irmão e agradeceram as mensagens recebidas, pedindo compreensão do público neste momento de profunda dor.
Maury Lima, filho de Mauri, publicou um vídeo emocionado e disse que o pai era "a pessoa que ele mais admirou na vida".
