O que se sabe sobre a morte do cantor Mauri, irmão de Chitãozinho e Xororó, em acidente no interior de SP

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao g1, no momento da colisão, o motorista da van pode ter sofrido um mal súbito, perdido o controle do veículo e atingido a carreta. A PRF ainda não confirmou oficialmente essa hipótese. A assessoria da dupla informou que Mauri estava no banco do passageiro, ao lado do condutor.