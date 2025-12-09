O que é golpe do iMile? Criminosos usam nome de empresa para roubar dinheiro

Usuários do WhatsApp vêm sendo alvos de um golpe que utiliza o nome da transportadora da Shein, a iMile Delivery Brasil, para exigir pagamentos falsos em troca de supostos reembolsos ou da liberação de encomendas.
Nas redes, os consumidores relatam que os golpistas usam informações pessoais para aparentarem legitimidade nas cobranças. A iMile, assim como os clientes, também é vítima da fraude ao ter sua credibilidade ameaçada.
Como funciona o golpe
Os alvos do esquema são consumidores que esperam encomendas principalmente da Shein, mas também de outras varejistas internacionais. Os criminosos entram em contato pelo WhatsApp com informações que já podem estar em circulação, como nome, endereço e detalhes da compra do usuário.
A mensagem é enviada em tom de urgência e afirma que há uma taxa pendente para liberar o pacote, ou que o cliente precisa clicar em um link para confirmar a entrega.
O link direciona à uma página falsa que simula o ambiente da transportadora e pede dados como CPF, endereço completo e informações bancárias. Em outros casos, o consumidor é induzido a fazer um pagamento via Pix para liberar a encomenda.
Riscos
Além da perda financeira, o usuário também corre o risco de ter seus dados roubados para serem usados em outros golpes.
Posicionamento da iMile
Em nota enviada ao TechTudo, a iMile Delivery Brasil reforçou que sua prioridade é a confiabilidade e segurança nas entregas realizadas para clientes e parceiros. Conforme a transportadora, ela não realiza qualquer solicitação de valores para liberação de pacotes ou reembolsos. O atendimento legítimo ocorre exclusivamente pelo chat disponível pelo site oficial www.imile.com.
A empresa ainda destaca que investe na segurança da informação, atua em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e mantém contato com órgãos competentes para reprimir o uso indevido da marca.
A iMile também afirmou que está intensificando campanhas de alerta em seus canais oficiais e redes sociais, com o objetivo de orientar os consumidores e reduzir os riscos.
No site oficial, a iMile exibe um comunicado avisando sobre o golpe e alerta:
- "Nunca solicitamos transferências via Pix ou outros meios de pagamento para liberação de pacotes.
- Não realizamos contato por WhatsApp, SMS, ligações ou qualquer outro canal não oficial solicitando pagamentos.
- Não compartilhe dados pessoais sem confirmar a origem da mensagem."
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular