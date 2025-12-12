O que as pessoas mais perguntam para a Alexa ao redor do mundo? Veja as principais dúvidas

A assistente de voz da Amazon, a Alexa, recebeu milhões de perguntas dos usuários ao longo de 2025. Os temas dos questionamentos foram desde conceitos de tecnologia até celebridades internacionais, segundo levantamento divulgado pela Amazon.
Consultas relacionadas a conhecimentos gerais também se destacaram, como perguntas feitas por ingleses sobre quanto tempo leva para fazer um ovo pochê e qual é o diâmetro da Terra.
Perguntas sobre tecnologia
Uma das questões mais frequentes feitas à Alexa em 2025 foi "o que significa IA?", indicando a curiosidade de muitos usuários em relação ao ramo da inteligência artificial, a modalidade que impulsiona os assistentes virtuais.
E as celebridades?
Outro destaque foi o interesse por celebridades. Os usuários queriam saber desde a altura de Tom Cruise até quem são os cônjuges de Ed Sheeran e Rod Stewart. As fortunas também foram alvo de perguntas: o valor do patrimônio de Elon Musk foi o mais perguntado, seguido do youtuber Mr Beast e da cantora Taylor Swift.
A própria Taylor foi a artista mais tocada por meio da assistente virtual, seguida por Bruno Mars e Rosé, que colaboraram na faixa APT. Além disso, três músicas da animação Guerreiras do K-pop apareceram no top 10 das faixas mais tocadas.
Perguntas por país
Os dados disponibilizados pela Amazon também indicaram que o padrão de perguntas variou entre os países, com listas divulgadas em diversas regiões apontando outros temas populares, como curiosidades sobre esportes, culinária e até horários de preces islâmicas em certos locais.
No Reino Unido, o futebol liderou a lista como o esporte mais perguntado, superando a Fórmula 1, rúgbi, críquete e golfe. Em relação aos atletas, Cristiano Ronaldo liderou os questionamentos dos britânicos, e em seguida vieram Lionel Messi, David Beckham, John Cena e Ricky Hatton.
Já na Austrália, perguntas como qual é a altura da cantora Sabrina Carpenter e com quem o ator de Stranger Things, Finn Wolfhard é casado (sendo que ele é solteiro) apareceram muito. Os australianos também perguntaram com frequência "como dormir" e "como resolver um cubo mágico".
Na Irlanda, as principais perguntas feitas para a Alexa foram "qual é o valor do bitcoin?" e "qual é a idade de Donald Trump?". Cristiano Ronaldo, Taylor Swift e Lionel Messi foram as celebridades mais buscadas no país.
