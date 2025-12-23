Nubank fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade hoje

O Nubank enfrenta instabilidade nesta terça-feira (23). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 9h.
Em contato com a reportagem, o Nubank informou que a instabilidade foi solucionada e os serviços operam normalmente.
Por volta das 11h30min, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 654 queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.
A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular