NewJeans: Danielle tem contrato encerrado por gravadora que faz a gestão do grupo de K-Pop

A integrante Danielle, do grupo de K-Pop NewJeans, teve seu contrato encerrado pela gravadora e agência de entretenimento ADOR (subsidiária da HYBE), responsável pela gestão do grupo.
A agência divulgou, nesta segunda-feira (29), um comunicado oficial informando a saída de Danielle e também atualizando a situação das outras integrantes do NewJeans: Hanni, Haerin, Minji e Hyelin.
Além disso, a ADOR também confirmou que processará Danielle, membros de sua família e a ex-CEO Min Hee-jin por danos, alegando que eles foram os arquitetos da crise que paralisou o grupo.
O que é o NewJeans
O NewJeans é um grupo de K-pop formado em 2022 pela gravadora ADOR (subsidiária da HYBE), conhecido por sua estética nostálgica dos anos 2000. Composto originalmente por cinco integrantes, o quinteto tornou-se um fenômeno global ao redefinir tendências visuais e musicais, consolidando-se como um dos maiores nomes da nova geração da música coreana até o início dos conflitos contratuais.
Embate judicial
O conflito entre a ADOR e o NewJeans começou em abril de 2024, quando a HYBE, agência e gravadora sul-coreana acusou a então CEO da ADOR, Min Hee-jin, de tentar tornar a subsidiária independente. Em resposta, Min alegou que o grupo ILLIT estava plagiando o NewJeans e que a HYBE estaria sabotando o quinteto.
A disputa escalou com a demissão de Min da diretoria em agosto, levando as integrantes do NewJeans a realizarem uma transmissão ao vivo exigindo sua volta e denunciando casos de assédio moral dentro da empresa.
Ao longo de 2025, o embate se transformou em uma dura batalha judicial. O NewJeans tentou rescindir seus contratos alegando quebra de confiança e maus-tratos, mas a Justiça sul-coreana decidiu em outubro pela validade dos vínculos contratuais até 2029. O tribunal negou o pedido de liberdade das artistas e impôs multas severas caso elas tentassem atuar de forma independente, forçando uma tentativa de retorno às atividades sob a nova gestão da ADOR.
Como ficam as outras integrantes?
Segundo o comunicado oficial da ADOR, a saída de Danielle não deve encerrar as atividades do grupo. Após "extensas discussões" com as outras integrantes, ficou decidido que Hanni, Hearin e Hyein seguirão com a empresa. Porém, a situação de Minji ainda é incerta, pois ela segue em fase de negociação para resolver mal-entendidos antes de uma decisão final.
Confira o comunicado oficial da ADOR
“Após a decisão final do tribunal no processo, que confirmou a validade dos contratos de exclusividade, a ADOR realizou extensas discussões com Minji, Hanni, Danielle e as famílias das três integrantes.
Hanni visitou a Coreia com sua família e manteve conversas longas e aprofundadas com a ADOR. Nesse processo, revisitamos eventos passados e dedicamos tempo para analisar a situação de forma objetiva. Após conversas francas, Hanni decidiu respeitar a decisão do tribunal e continuar com a ADOR.
Minji também está em negociações com a ADOR, e as discussões estão em andamento para ampliar o entendimento mútuo.
No caso de Danielle, determinamos que seria difícil continuarmos juntos como membro do NewJeans e artista da ADOR, e hoje a notificamos do término de seu contrato de exclusividade. Além disso, planejamos responsabilizar legalmente um membro da família de Danielle e a ex-CEO Min Hee Jin, que têm grande responsabilidade por terem desencadeado essa disputa e pela saída e retorno tardio do NewJeans.
Por meio dessas conversas, a ADOR descobriu que, durante um longo período, as membros foram continuamente expostas a informações distorcidas e tendenciosas, o que levou a muitos mal-entendidos sobre a empresa e, por fim, a essa disputa. A empresa e as artistas concordam que, para reconquistar o carinho dos fãs e do público, é necessário — mesmo que leve algum tempo — dissipar completamente esses mal-entendidos com base em fatos precisos.
Também concordamos em encontrar uma oportunidade para abordar as diversas controvérsias que surgiram durante a disputa e estamos discutindo o momento e a forma como isso será feito.
A ADOR fará todo o possível para que esta questão seja resolvida de forma amigável e para garantir que o NewJeans possa retornar aos fãs o mais breve possível”.
Repercussão nas redes
Após o anúncio da saída de Danielle, fãs do NewJeans (chamados oficialmente de Bunnies ou de Tokki) lamentaram a notícia e criadores de conteúdo começaram a comentar o assunto nas redes sociais, especialmente no TikTok e X (antigo Twitter). Os Bunnies criticaram a atitude da ADOR e destacaram seu amor pelo grupo e por Danielle. "Sem Danielle não têm NewJeans", escreveu uma internauta.
*Produção: Laura Bender
