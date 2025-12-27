Nasce Rosamaria, filha da ex-BBB Key Alves com cantor Bruno Rosa

Nasce primeira filha de Key Alvas, ex-BBB.@keyalves / Instagram/Reprodução
A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves anunciou o nascimento de sua filha nas redes sociais. Chamada Rosamaria, a criança é fruto de seu relacionamento com o cantor sertanejo Bruno Rosa. O parto ocorreu em um hospital de São Paulo, no dia 26 de dezembro.
Entre a noite de sexta-feira (26) e a manhã deste sábado (27), Key compartilhou os primeiros momentos de Rosamaria com a família, enquanto recebiam as orientações da equipe médica.
A ex-BBB postou um vídeo em que é orientada sobre as primeiras vacinas da bebê.