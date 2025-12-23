Nasce Palo, filho de Mariana Rios com Juca Diniz

Mariana Rios, 40 anos, usou as redes sociais para celebrar a chegada de seu primeiro filho, Palo, fruto do relacionamento com o empresário Juca Diniz, 29. O anúncio foi divulgado na segunda-feira (22) no Instagram.
Na publicação, a atriz e cantora emocionou os seguidores, que acompanharam de perto sua jornada até a maternidade.
“22.12.2025. Palo Rios Botelho Diniz D'Avila. Deus te abençoe, meu filho!”, escreveu Mariana ao publicar uma foto com o recém-nascido no colo, ainda na sala de parto.
A publicação rapidamente ficou repleta de mensagens de carinho, incluindo comentários de amigos famosos que celebraram a chegada do novo integrante da família.
Antes de viver o momento tão esperado, Mariana dividiu publicamente o processo de tentante, marcado por muitas frustrações.
A artista enfrentou perdas gestacionais, tentativas frustradas de fertilização in vitro e a descoberta de uma incompatibilidade genética com o parceiro, o que exigiu exames específicos e ainda mais cautela durante o tratamento.
Ao anunciar a gravidez, em junho, ela contou que chegou ao “limite do emocional”. Na ocasião, relembrou a frustração ao descobrir que os nove embriões gerados não tinham qualidade suficiente para dar continuidade ao processo, descrevendo a sensação como um retorno à “estaca zero”.
A escolha do nome Palo
O nome do bebê, Palo, também carrega esse percurso de reflexão e significado. Em agosto, Mariana publicou uma carta aberta ao filho explicando a escolha.
“Um nome pode carregar a força de uma história, a beleza de um significado ou a poesia de uma intenção. Mas, por si só, ele é apenas um som. Quem dá sentido ao nome somos nós, todos os dias, com gestos e decisões”, escreveu.
Em entrevista recente à revista Quem, Mariana destacou que o autoconhecimento, a inteligência emocional e a espiritualidade foram essenciais para atravessar todo o processo até a chegada do filho.
A artista ainda fez questão de elogiar a parceria de Juca durante a gestação. “Ele participa de tudo. Estar com alguém que te acolhe e te apoia faz toda a diferença”, afirmou.