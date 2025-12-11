"Não teve jeito": marido de Isabel Veloso fala sobre decisão que precisou tomar com influenciadora na UTI

Lucas Borbas, marido da influenciadora Isabel Veloso, utilizou, nesta quarta-feira (10), as redes sociais para se pronunciar sobre o estado de saúde da criadora de conteúdo.
Isabel foi internada na UTI em 27 de novembro após uma crise respiratória que exigiu entubação. Ela conseguiu respirar sem aparelhos alguns dias depois, mantendo apenas a alimentação por sonda. Em 24 de outubro, havia passado por um transplante de medula e recebido alta antes do previsto.
Apesar da boa reação inicial ao transplante, Isabel precisou retornar ao hospital dias depois. Na madrugada de quinta-feira (4), ela foi novamente entubada após ser diagnosticada com uma pneumonia grave, segundo atualizações do marido.
— Eu havia avisado que eu faria um vídeo sobre algumas decisões que vou ter que tomar depois de todo esse rebuliço que está acontecendo com a nossa família e com a Isabel no hospital. Uma das decisões que tomei foi em relação ao nosso apartamento em Cascavel — iniciou em vídeo publicado nas redes sociais.
Lucas explicou que Isabel está na UTI em Curitiba e que, diante da gravidade do momento e da preocupação da família, decidiu deixar o apartamento em Cascavel.
Ele disse que a decisão é difícil, pois o lugar guarda a história do casal e do bebê, com muitos sonhos e planos interrompidos. Contou que, antes do transplante, levavam uma vida normal, e Isabel acompanhava cada nova fase do filho, mas tudo mudou inesperadamente.
Com as constantes idas a Curitiba, ele não consegue mais manter o apartamento e, mesmo que Isabel melhore, sabe que nada será como antes.
Quem é Isabel Veloso?
Nas redes sociais, a influenciadora se descreve como uma jovem que "teve a vida virada de cabeça para baixo ao ser diagnosticada com câncer aos 15 anos", e diz que se "encontra em estado paliativo desde então".
Em 2021, Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, um tipo agressivo de câncer. Ela se curou em 2022 após passar por quimioterapia e transplante de medula óssea.
No entanto, três meses depois, a doença retornou de forma mais agressiva, com um tumor de 17 centímetros localizado próximo ao coração e entre os pulmões.
Isabel descobriu que a doença seria incurável e parou o tratamento. De acordo com ela, seu tempo de vida era de quatro a seis meses, mas, após uma nova análise, os médicos teriam diminuído ainda mais a estimativa.
