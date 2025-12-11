Não lembra onde estacionou o carro? Nova função do Google Maps pode ajudar

“Acabamos de lançar algo que, esperamos, coloque um sorriso no seu rosto na próxima vez que você abrir o Google Maps. A partir de hoje, se você tiver um ícone personalizado de veículo configurado no Google Maps, vamos usá-lo como parte da marcação do seu local de estacionamento no mapa”, escreveu Rio Akasaka, gerente sênior de produto do Google Maps, em uma publicação no LinkedIn.