Não lembra onde estacionou o carro? Nova função do Google Maps pode ajudar

Recurso salva automaticamente o local em que a viagem foi encerrada. Atualização ainda não está disponível para usuários do iOS em Porto Alegre e não tem previsão para chegar aos aparelhos Android

Zero Hora

Guilherme Gonçalves/Agência RBS
Localização permanece disponível por até 48 horas.

O Google anunciou uma atualização para o Maps que promete facilitar a vida dos motoristas. O aplicativo agora registra automaticamente o local onde o carro foi estacionado.

A função utiliza a conexão do celular com o veículo para detectar o fim da viagem. Assim que o motorista para, o ponto é marcado com um ícone personalizado e permanece disponível por até 48 horas. 

Antes, era possível salvar o local apenas de forma manual, sem um recurso automático dedicado a essa função. 

Como funciona a novidade:

Veja como funciona o salvamento automático no celular, segundo o Google.

  • Conexão: o recurso é ativado quando o celular está conectado ao carro via USB, Bluetooth ou Apple CarPlay.
  • Registro automático: ao desligar o veículo ou encerrar a viagem, o Google Maps marca automaticamente o ponto exato onde o carro foi estacionado.
  • Ícone personalizável: a vaga aparece no mapa com um ícone que pode ser personalizado, substituindo o tradicional “P” azul por diferentes representações de automóveis.

A localização permanece disponível por até dois dias, e é removida apenas se o motorista iniciar uma nova viagem ou apagar manualmente o registro.

“Acabamos de lançar algo que, esperamos, coloque um sorriso no seu rosto na próxima vez que você abrir o Google Maps. A partir de hoje, se você tiver um ícone personalizado de veículo configurado no Google Maps, vamos usá-lo como parte da marcação do seu local de estacionamento no mapa”, escreveu Rio Akasaka, gerente sênior de produto do Google Maps, em uma publicação no LinkedIn.

Disponibilidade

A reportagem de Zero Hora testou a funcionalidade em alguns aparelhos com iOS em Porto Alegre, mas o recurso ainda não aparece disponível para esses usuários. 

Enquanto isso, motoristas seguem contando apenas com o salvamento manual do local onde o carro foi estacionado. O Google não informou quando a novidade chegará aos dispositivos Android.

*Produção: Naomy Dorneles

