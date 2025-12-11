Não lembra onde estacionou o carro? Nova função do Google Maps pode ajudar

O Google anunciou uma atualização para o Maps que promete facilitar a vida dos motoristas. O aplicativo agora registra automaticamente o local onde o carro foi estacionado.
A função utiliza a conexão do celular com o veículo para detectar o fim da viagem. Assim que o motorista para, o ponto é marcado com um ícone personalizado e permanece disponível por até 48 horas.
Antes, era possível salvar o local apenas de forma manual, sem um recurso automático dedicado a essa função.
Como funciona a novidade:
Veja como funciona o salvamento automático no celular, segundo o Google.
- Conexão: o recurso é ativado quando o celular está conectado ao carro via USB, Bluetooth ou Apple CarPlay.
- Registro automático: ao desligar o veículo ou encerrar a viagem, o Google Maps marca automaticamente o ponto exato onde o carro foi estacionado.
- Ícone personalizável: a vaga aparece no mapa com um ícone que pode ser personalizado, substituindo o tradicional “P” azul por diferentes representações de automóveis.
A localização permanece disponível por até dois dias, e é removida apenas se o motorista iniciar uma nova viagem ou apagar manualmente o registro.
“Acabamos de lançar algo que, esperamos, coloque um sorriso no seu rosto na próxima vez que você abrir o Google Maps. A partir de hoje, se você tiver um ícone personalizado de veículo configurado no Google Maps, vamos usá-lo como parte da marcação do seu local de estacionamento no mapa”, escreveu Rio Akasaka, gerente sênior de produto do Google Maps, em uma publicação no LinkedIn.
Disponibilidade
A reportagem de Zero Hora testou a funcionalidade em alguns aparelhos com iOS em Porto Alegre, mas o recurso ainda não aparece disponível para esses usuários.
Enquanto isso, motoristas seguem contando apenas com o salvamento manual do local onde o carro foi estacionado. O Google não informou quando a novidade chegará aos dispositivos Android.
*Produção: Naomy Dorneles
