Morre Marcelo Vips, homem conhecido como um dos "maiores golpistas do Brasil" 

Entre as inúmeras farsas atribuídas ao homem, a mais conhecida aconteceu em 2001, no Recife, quando ele se passou por Henrique Constantino, filho de um dos fundadores da Gol Linhas Aéreas. Durante o Recifolia, chegou a circular em camarotes, dar entrevistas, participar de programas de TV e sobrevoar a festa de helicóptero antes de ser desmascarado e preso.