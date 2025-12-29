Morre idosa que viralizou com restauração mal feita de Jesus

Artista amadora, Cecília se voluntariou a restaurar — sem pagamento ou autorização — o afresco de García Martínez em 2012, feito no século 20. O trabalho, que trazia um retrato de Jesus Cristo, no entanto, ficou bem diferente. Percebendo seu erro, ela alertou a autoridade cultural da região, o que levou o deslize a virar notícia mundial.