Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 58 milhões; veja como apostar

Nesta quinta-feira (18), o concurso 2.953 da Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 58 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado às 21h, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 20h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet. Na última terça (16), nenhuma aposta levou o prêmio principal, o que fez o valor acumular.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, às 21h. Veja a seguir como apostar.
Como jogar na Mega-Sena online?
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa, por meio do site e do aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para celulares, computadores e outros dispositivos.
Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras).
- Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios.
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de 30 reais.
Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:
- Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
- Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
- Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
- Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
- Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
- Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
- Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
- Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
- Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
- Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30
Resultados
Os sorteios da Mega ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados. No site oficial da Caixa, ficam disponíveis todos os resultados, inclusive os anteriores.
