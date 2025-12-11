Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 38 milhões; veja horário e como apostar

Com prêmio estimado em R$ 38 milhões, as seis dezenas do concurso 2.950 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (11), a partir das 11h, em São Paulo.
As apostas ficam disponíveis até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Como jogar na Mega-Sena online?
As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:
- Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras).
- Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios.
- Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de 30 reais.
Resultados
Os sorteios da Mega Sena ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados. No site oficial da Caixa, ficam disponíveis todos os resultados, inclusive os anteriores.
