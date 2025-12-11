Viral

Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 38 milhões; veja horário e como apostar

Jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

Neimar De Cesero/Agencia RBS
As apostas pode ser feita nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet.

Com prêmio estimado em R$ 38 milhões, as seis dezenas do concurso 2.950 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (11), a partir das 11h, em São Paulo.

As apostas ficam disponíveis até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. 

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como jogar na Mega-Sena online?

Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).

As apostas online só podem ser feitas com cartão de crédito. Tanto no site quanto no aplicativo, o processo demora menos de cinco minutos. Confira como:

  • Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras).
  • Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios.
  • Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de 30 reais.

Resultados

Os sorteios da Mega Sena ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados. No site oficial da Caixa, ficam disponíveis todos os resultados, inclusive os anteriores.

