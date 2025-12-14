Mega-Sena 2951 tem resultados divulgados; confira

O sorteio do concurso 2951 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (13). Para jogar, é preciso escolher entre seis e 15 números dos 60 disponíveis.
Além do modo convencional, é possível também jogar pela modalidade "Surpresinha", em que o sistema da Caixa Econômica Federal escolhe os números automaticamente.
Confira o resultado do concurso da Mega-Sena 2951
As dezenas sorteadas na Mega-Sena foram:
- 05 - 08 - 30 - 31 - 37 - 45
Premiação da Mega Sena
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 44 apostas ganhadoras, R$ 51.339,54
- 4 acertos: 3730 apostas ganhadoras, R$ 998,26
- Estimativa para o próximo concurso: R$ 52.000.000,00
Ganhadores:
A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.
A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.
Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.
Saiba o passo a passo para acessar
Zero Hora disponibiliza um passo a passo simplificado para apostar nas loterias da Caixa online. Confira neste link como acessar.
Como jogar na Mega Sena online
A Mega Sena é o principal jogo da Caixa Econômica Federal. Agora, é possível jogar sem sair de casa. Além das agências lotéricas, os jogos de aposta estão disponíveis em versões para computador e celular, através dos canais da Caixa Econômica Federal no site ou no aplicativo (iOS ou Android).
Para apostar, existem alguns pré-requisitos: ter mais de 18 anos; possuir um cartão de crédito válido; fazer um cadastro nas Loterias Online por site ou aplicativo; fazer no máximo 999 apostas por carrinho, e respeitar o horário limite de cada aposta (19h do dia do sorteio). O bolão, por sua vez, não está disponível online e só pode ser feito em lotéricas físicas.
Passo a passo para apostar na Mega Sena
Entre no site das Loterias Online da Caixa: após confirmar a idade, basta escolher o produto desejado (Mega, Lotofácil, Quina e outras).
Escolha os números da sua aposta: é possível selecionar entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. Para ganhar, é preciso acertar quatro, cinco ou seis deles. Os números podem ser selecionados manualmente ou gerados a partir da opção de completar com números aleatórios.
Vá para o pagamento: o site ou o aplicativo mostrarão o valor total da compra. Após preencher os dados do cartão de crédito, é só clicar em "comprar". O sistema gerará um recibo, que deve ser guardado. O valor mínimo para apostar é de 30 reais.
Como receber o prêmio da Mega Sena
As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.
Quando saem os resultados
Os sorteios da Mega Sena ocorrem nas terças e quintas-feiras e nos sábados. O site oficial da Caixa disponibiliza todos os resultados, inclusive os anteriores. A premiação depende da quantidade de números acertados pelo apostador. A Sena é destinada a quem acerta os seis números sorteados. Quem acerta cinco (quina) ou quatro (quadra) recebe premiações secundárias menores.