Mega da virada: grupo com histórico de prêmios aposta R$ 13 milhões em jogos para tentar ganhar sorteio de R$ 1 bilhão

Um grupo de apostadores com histórico de prêmios expressivos em loterias investiu cerca de R$ 13 milhões em jogos da Mega da Virada para tentar faturar o prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história do concurso.
A organização dos bolões é feita pelo sargento Glaciel Andrade, de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás. Segundo ele, a expectativa é alta. O grupo aposta que vai acertar ao menos uma vez as seis dezenas sorteadas na Mega da Virada.
O bolão existe há cerca de 13 anos e começou com aproximadamente 50 participantes, em sua maioria policiais militares. Com o tempo, o grupo cresceu e passou a se dividir em ramificações. Para o sorteio deste ano, foram organizados três bolões diferentes.
Ao todo, já foram registrados 57 jogos de 20 números cada. Cada aposta custa R$ 232,5 mil. Os bolões são divididos da seguinte forma:
- Jogo do Milhão, com cotas de R$ 2.280;
- Super Bolão, com cotas de R$ 1.956;
- Amigos do Sargento Glaciel, com cotas de R$ 900.
Os grupos têm quantidades diferentes de cotistas e valores variados por participação.
O Jogo do Milhão, por exemplo, tem cerca de mil cotas. Ao g1, Glaciel disse que ainda devem ser registradas novas apostas até o sorteio, que será nesta terça-feira (31).
— A gente começa a pagar parcelado no início do ano. Tem cotas de R$ 160 e R$ 190 por mês. Quando chega dezembro, está tudo quitado — afirmou.
Apostas são feitas nas lotéricas mais premiadas
Os bolões reúnem apostadores de diversos estados, como Goiás, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins e Paraná, além de participantes que vivem no exterior, em países como Estados Unidos, Suíça, Inglaterra e Portugal. As apostas foram registradas em lotéricas que, segundo o organizador, estão entre as mais premiadas do país.
Caso o prêmio principal saia para algum dos grupos, a estimativa é que cada participante receba entre R$ 1 milhão e R$ 3 milhões, dependendo do bolão. Isso porque apostas com 20 números também garantem prêmios secundários.
— Um jogo desses, além da sena, paga cerca de 80 quinas e mais de mil quadras — explicou.
O grupo acumula um histórico significativo de prêmios. Na última Mega da Virada, os apostadores acertaram 10 quinas e 222 quadras, somando cerca de R$ 1,2 milhão. Em 13 anos, o total arrecadado com premiações chega a R$ 15 milhões.
— A maioria das pessoas permanece no grupo. Cerca de 70% são os mesmos participantes todos os anos — disse Glaciel.
O prêmio mais recente foi conquistado neste ano, com a Lotofácil da Independência, que rendeu R$ 4,9 milhões ao grupo.
Sobre o sorteio
- Data do sorteio: 31 de dezembro
- Horário do sorteio: 22h (horário de Brasília)
- Prazo para apostar: até as 20h do dia 31 de dezembro
- Onde acompanhar: através da transmissão ao vivo pelo canal do YouTube ou perfil oficial da Caixa
- Valor estimado do prêmio: R$ 1 bilhão