Mega da Virada 2025: quanto será pago a quem acertar a quina e a quadra?

O premio da Mega da Virada 2025 já é muito aguardado pelos brasileiros. Isso porque o montante de R$ 1 bilhão previsto a ser pago no sorteio desta quarta-feira (31) é o maior já registrado na história das loterias brasileiras.
A loteria é dividida entre três faixas de acerto: sena, quina e quadra. Enquanto a maior parte do valor vai para quem acerta os seis números, quem faz cinco ou quatro também garante dinheiro no bolso.
- Sena: cerca de 90% do prêmio (aproximadamente R$ 900 milhões)
- Quina: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)
- Quadra: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)
Como funciona a divisão?
O valor total arrecadado com as apostas é destinado ao prêmio líquido — em 2025, está estimado em R$ 1 bilhão, o maior valor da história do concurso. Essa quantia é distribuída proporcionalmente entre os acertadores das três faixas.
Se ninguém acertar a sena, o prêmio não acumula: é dividido entre os acertadores da quina. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal (seis dezenas), a maior fatia será distribuída a quem fez cinco números, e assim por diante.
Como jogar na Mega online?
As apostas pela internet podem ser feitas pelo site Loterias Online da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares Android e iOS. Não é necessário ter conta na Caixa para jogar.
No primeiro acesso, o usuário precisa fazer um cadastro com dados pessoais. Depois, basta escolher o concurso da Mega da Virada e selecionar seis dezenas entre as 60 disponíveis.
Quem preferir pode deixar a escolha dos números por conta do sistema. A plataforma oferece a opção “Surpresinha”, em que os números são gerados de forma aleatória e só aparecem após a confirmação da aposta. Também é possível marcar algumas dezenas e usar a função “Complete o jogo”, para que o sistema escolha os números restantes.
Depois de conferir os jogos, o apostador adiciona ao carrinho e faz o pagamento, que pode ser realizado por cartão de crédito ou Pix. O valor mínimo da aposta é de R$ 6, mesmo preço cobrado nas casas lotéricas
Veja o passo a passo:
- Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada;
- Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso;
- Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática;
- Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho";
- Vá ao carrinho para revisar seus jogos;
- Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento;
- Guarde o comprovante da aposta.
Como fazer um bolão
O bolão pode ser feito presencialmente em qualquer lotérica, reunindo um grupo para escolher os números, definir o número de cotas e registrar a aposta, com recibos individuais para cada participante. Em caso de prêmio, o valor é dividido conforme as cotas.
Também é possível comprar cotas de bolões já organizados pelas lotéricas, tanto no balcão quanto pelos canais digitais das Loterias Caixa. Online, não é permitido criar um bolão próprio, apenas adquirir cotas disponíveis, com pagamento via Pix ou cartão.
Até quando dá pra jogar na Mega da Virada e que horas é o sorteio?
As apostas encerram às 20h desta quarta-feira. O sorteio será realizado a partir das 22h (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.