Mega da Virada 2025: quanto será pago a quem acertar a quina e a quadra?

Prêmio de R$ 1 bilhão será dividido entre quem acertar seis, cinco ou quatro dezenas sorteadas nesta quarta-feira (31)

Zero Hora

  • O prêmio da Mega da Virada 2025 está estimado em R$ 1 bilhão, o maior já registrado nas loterias brasileiras.
  • O valor é dividido entre quem acerta seis, cinco ou quatro números, com 90% para a sena e 5% para quina e quadra.
  • Se ninguém acertar a sena, o prêmio é repartido entre os acertadores da quina, sem acumulação para o próximo sorteio.
  • Apostas podem ser feitas online pelo site ou app da Caixa, sem necessidade de conta bancária, com valor mínimo de R$ 6.
  • As apostas encerram às 20h do dia 31; o sorteio será transmitido ao vivo no canal da Caixa no YouTube às 22h.
Jonathan Heckler/Agencia RBS
Prêmio da Mega da Virada chegou em R$ 1 bilhão.

O premio da Mega da Virada 2025 já é muito aguardado pelos brasileiros. Isso porque o montante de R$ 1 bilhão previsto a ser pago no sorteio desta quarta-feira (31) é o maior já registrado na história das loterias brasileiras.

A loteria é dividida entre três faixas de acerto: sena, quina e quadra. Enquanto a maior parte do valor vai para quem acerta os seis números, quem faz cinco ou quatro também garante dinheiro no bolso.

  • Sena: cerca de 90% do prêmio (aproximadamente R$ 900 milhões)
  • Quina: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)
  • Quadra: cerca de 5% (aproximadamente R$ 50 milhões)

Como funciona a divisão?

O valor total arrecadado com as apostas é destinado ao prêmio líquido — em 2025, está estimado em R$ 1 bilhão, o maior valor da história do concurso. Essa quantia é distribuída proporcionalmente entre os acertadores das três faixas.

Se ninguém acertar a sena, o prêmio não acumula: é dividido entre os acertadores da quina. Ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal (seis dezenas), a maior fatia será distribuída a quem fez cinco números, e assim por diante.

Como jogar na Mega online?

As apostas pela internet podem ser feitas pelo site Loterias Online da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares Android e iOS. Não é necessário ter conta na Caixa para jogar.

No primeiro acesso, o usuário precisa fazer um cadastro com dados pessoais. Depois, basta escolher o concurso da Mega da Virada e selecionar seis dezenas entre as 60 disponíveis.

Quem preferir pode deixar a escolha dos números por conta do sistema. A plataforma oferece a opção “Surpresinha”, em que os números são gerados de forma aleatória e só aparecem após a confirmação da aposta. Também é possível marcar algumas dezenas e usar a função “Complete o jogo”, para que o sistema escolha os números restantes.

Depois de conferir os jogos, o apostador adiciona ao carrinho e faz o pagamento, que pode ser realizado por cartão de crédito ou Pix. O valor mínimo da aposta é de R$ 6, mesmo preço cobrado nas casas lotéricas

Veja o passo a passo:

  • Entre em um dos canais digitais da Loterias Caixa e procure pelas apostas da Mega da Virada;
  • Faça um cadastro e aceite o Termo de Adesão e Uso;
  • Marque entre 6 e 20 dezenas (de 01 a 60) ou use a Surpresinha para seleção automática;
  • Após escolher, clique em "Adicionar ao carrinho";
  • Vá ao carrinho para revisar seus jogos;
  • Use Pix ou cartão de crédito para efetuar o pagamento;
  • Guarde o comprovante da aposta.

Como fazer um bolão

O bolão pode ser feito presencialmente em qualquer lotérica, reunindo um grupo para escolher os números, definir o número de cotas e registrar a aposta, com recibos individuais para cada participante. Em caso de prêmio, o valor é dividido conforme as cotas.

Também é possível comprar cotas de bolões já organizados pelas lotéricas, tanto no balcão quanto pelos canais digitais das Loterias Caixa. Online, não é permitido criar um bolão próprio, apenas adquirir cotas disponíveis, com pagamento via Pix ou cartão.

Até quando dá pra jogar na Mega da Virada e que horas é o sorteio?

As apostas encerram às 20h desta quarta-feira. O sorteio será realizado a partir das 22h (horário de Brasília), e será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.


