Médico é condenado a dois anos e meio de prisão por ter fornecido cetamina a Matthew Perry

Seu grande sucesso veio em 1994, ao interpretar Chandler Bing em Friends, papel que lhe rendeu uma indicação ao Emmy e o consolidou como um ator de humor marcante. Ao longo da carreira, atuou em diversas séries e filmes, incluindo Studio 60, Meu Vizinho Mafioso e a minissérie The Kennedys After Camelot (2017), seu último trabalho. Em 2021, participou do especial de reencontro de Friends.