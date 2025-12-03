Viral

Médico é condenado a dois anos e meio de prisão por ter fornecido cetamina a Matthew Perry

Uma das cinco pessoas acusadas pela morte de Perry, Salvador Plasencia, declarou-se culpado de quatro acusações de distribuição de cetamina

Reprodução Instagram/@mattyperry4
Matthew Perry morreu devido a "efeitos agudos" da substância, aponta laudo.

Salvador Plasencia, médico que administrou cetamina ao ator Matthew Perry, famoso pela série Friends, foi sentenciado nesta quarta-feira (3) a dois anos e meio de prisão. Plasencia renunciará à licença médica e se declarou culpado de quatro acusações de distribuição da droga

Havia uma previsão de sentença de até 40 anos de prisão, além de uma multa que poderia alcançar milhões de dólares.

Em uma audiência do processo, a advogada de Plasencia, Karen Goldstein, disse que o cliente lamentava profundamente suas ações.

— O dr. Plasencia está profundamente arrependido pelas decisões de tratamento que tomou ao fornecer cetamina a Matthew Perry — afirmou Goldstein.

— Ele está assumindo total responsabilidade... reconhecendo sua falha em proteger o sr. Perry, um paciente que era especialmente vulnerável devido à dependência —acrescentou.

O médico não forneceu a dose que levou o ator a morte, mas forneceu a droga nas semanas anteriores à sua morte. O ator foi encontrado sem vida em uma banheira de hidromassagem em sua própria residência, em Los Angeles. 

Quem foi Matthew Perry

Matthew Perry, nascido em 1969 em Massachusetts e criado em Ottawa, estudou com Justin Trudeau antes de se mudar para Los Angeles na adolescência para iniciar sua carreira na TV. 

Seu grande sucesso veio em 1994, ao interpretar Chandler Bing em Friends, papel que lhe rendeu uma indicação ao Emmy e o consolidou como um ator de humor marcante. Ao longo da carreira, atuou em diversas séries e filmes, incluindo Studio 60, Meu Vizinho Mafioso e a minissérie The Kennedys After Camelot (2017), seu último trabalho. Em 2021, participou do especial de reencontro de Friends

NBC/Divulgação
Matthew Perry no ar em "Friends", no qual interpretou Chander Bing.

