Ao lado do Rei
João Gomes se emociona ao assistir apresentação com Roberto Carlos

O artista assistiu ao especial ao lado da esposa e compartilhou o vídeo do momento em suas redes sociais

Zero Hora

@Joaogomescantor / Instagram/Reprodução
João Gomes com sua esposa, Ary Mirelle.

João Gomes se emocionou ao lado da esposa ao assistir sua participação no especial de Natal com Roberto Carlos, exibido nesta terça-feira (23). O momento foi compartilhado nas redes sociais do cantor.

No vídeo, o artista aparece abraçado com Ary Mirelle enquanto assiste a um trecho do show em que interpreta a música ao lado do Rei. Visivelmente comovidos, os dois choram ao recordar a apresentação.

Na legenda do vídeo, o cantor escreveu "Agora as lágrimas vieram, minha princesa. Isso é obra de Deus em nossa vida".

João Gomes cantou as músicas e Eu Tenho a Senha. Mestrinho, cantor e compositor que aparece nos palcos junto com o cantor João Gomes no projeto Dominguinho, escreveu nos comentários do post "Como não chorar vendo vocês e todo esse acontecimento! Deus sabe de todas as coisas!".

Juliette, ex BBB, também comentou em um dos posts do artista com o Roberto Carlos "Meu amigo, que coisa mais linda! Que orgulho".

