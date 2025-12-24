João Gomes se emociona ao assistir apresentação com Roberto Carlos

João Gomes se emocionou ao lado da esposa ao assistir sua participação no especial de Natal com Roberto Carlos, exibido nesta terça-feira (23). O momento foi compartilhado nas redes sociais do cantor.
No vídeo, o artista aparece abraçado com Ary Mirelle enquanto assiste a um trecho do show em que interpreta a música Fé ao lado do Rei. Visivelmente comovidos, os dois choram ao recordar a apresentação.
Na legenda do vídeo, o cantor escreveu "Agora as lágrimas vieram, minha princesa. Isso é obra de Deus em nossa vida".
João Gomes cantou as músicas Fé e Eu Tenho a Senha. Mestrinho, cantor e compositor que aparece nos palcos junto com o cantor João Gomes no projeto Dominguinho, escreveu nos comentários do post "Como não chorar vendo vocês e todo esse acontecimento! Deus sabe de todas as coisas!".
Juliette, ex BBB, também comentou em um dos posts do artista com o Roberto Carlos "Meu amigo, que coisa mais linda! Que orgulho".