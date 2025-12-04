Isabel Veloso tem piora, volta para a UTI e pai da influenciadora desabafa: "Senhor, entrego a vida da minha filha em tuas mãos"

Nesta quinta-feira (4), Joelson Veloso, pai da influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, voltou às redes sociais para falar sobre o estado de saúde da filha. Em sua publicação, escreveu: "Neste momento, entrego a vida da minha filha Isabel em Tuas mãos".
Isabel foi internada na UTI pela primeira vez em 27 de novembro, após sofrer uma crise respiratória que exigiu sua intubação. Dias depois, conseguiu voltar a respirar sem auxílio de aparelhos, passando a depender apenas da alimentação por sonda.
No dia 24 de outubro, Isabel passou por um transplante de medula e deixou o hospital antes do período previsto. Ao anunciar a novidade, publicou uma foto segurando um certificado que dizia: "A medula pegou".
Alguns dias depois ela precisou voltar ao hospital com problemas respiratórios. Seu pai, Joelson, escreveu em post no Instagram:
"Senhor, neste momento entrego a vida da minha filha Isabel em Tuas mãos. Tu conheces cada célula do corpo dela, cada batida do seu coração. Peço, Pai, que o Teu Espírito Santo a envolva agora com cura, paz e força. Que os médicos sejam instrumentos da Tua vontade, e que todo o tratamento seja abençoado. Senhor, sustenta nossa família na fé, consola nosso coração aflito e renova nossas esperanças. Cremos no Teu milagre. Isabel é Tua filha, e nós confiamos em Ti. Amém."