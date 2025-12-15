Viral

Isabel Veloso segue sedada e estável; família aguarda resultado de nova biópsia

Influenciadora permanece sob cuidados intensivos, enquanto exames em andamento devem trazer mais clareza sobre a evolução de seu quadro clínico

Zero Hora

@lucasborbass / Instagram/Reprodução
Isabel Veloso com seu marido, Lucas Borbas.

Nesta segunda-feira (15), Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, atualizou em seu perfil no Instagram o estado de saúde da influenciadora. 

Segundo ele, Isabel segue estável e a família aguarda os resultados dos exames, especialmente o da biópsia do intestino, que deve trazer mais precisão sobre o que está acontecendo com ela.

“Para que ela não sinta dor nem desconforto, Isabel segue sedada e sendo acompanhada de perto em todos os detalhes”, complementou Lucas. Ele também agradeceu as mensagens e orações enviadas pelos seguidores. “Têm sido muito importantes para nós.”

@lucasborbass / Instagram/Reprodução
Story de Lucas atualizando a saúde da influenciadora.

Últimas atualizações

No sábado (13), Lucas já havia relatado “complicações” no estado de saúde da esposa.

“Isabel teve algumas complicações nesses dias. O tratamento tem sido difícil e, por momentos, refratário. Hoje fui visitá-la.... Sinceramente, é impossível não se impressionar. Mesmo em um momento tão delicado, ela segue sendo forte, segue sendo luz. Isabel consegue iluminar até os dias mais difíceis. Você é inspiração. Você é luz. Te amo”, escreveu no fim de semana.

Isabel Veloso está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital desde o dia 26 de novembro, quando exames apontaram excesso de magnésio no sangue. Ela chegou a receber alta e foi encaminhada para o quarto, mas voltou a ser internada após desenvolver um quadro grave de pneumonia, que exigiu seu retorno à UTI, onde foi entubada.

A influenciadora enfrenta diversos problemas de saúde nos últimos anos, desde que foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, em 2021. De acordo com relatos dela e de familiares nas redes sociais, Isabel também recebeu diagnósticos recentes de outras doenças, como hepatite e pancreatite. Em outubro, ela passou por um transplante de medula óssea.

