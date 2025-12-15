Isabel Veloso segue sedada e estável; família aguarda resultado de nova biópsia

Nesta segunda-feira (15), Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, atualizou em seu perfil no Instagram o estado de saúde da influenciadora.
Segundo ele, Isabel segue estável e a família aguarda os resultados dos exames, especialmente o da biópsia do intestino, que deve trazer mais precisão sobre o que está acontecendo com ela.
“Para que ela não sinta dor nem desconforto, Isabel segue sedada e sendo acompanhada de perto em todos os detalhes”, complementou Lucas. Ele também agradeceu as mensagens e orações enviadas pelos seguidores. “Têm sido muito importantes para nós.”
Últimas atualizações
No sábado (13), Lucas já havia relatado “complicações” no estado de saúde da esposa.
“Isabel teve algumas complicações nesses dias. O tratamento tem sido difícil e, por momentos, refratário. Hoje fui visitá-la.... Sinceramente, é impossível não se impressionar. Mesmo em um momento tão delicado, ela segue sendo forte, segue sendo luz. Isabel consegue iluminar até os dias mais difíceis. Você é inspiração. Você é luz. Te amo”, escreveu no fim de semana.
Isabel Veloso está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital desde o dia 26 de novembro, quando exames apontaram excesso de magnésio no sangue. Ela chegou a receber alta e foi encaminhada para o quarto, mas voltou a ser internada após desenvolver um quadro grave de pneumonia, que exigiu seu retorno à UTI, onde foi entubada.
A influenciadora enfrenta diversos problemas de saúde nos últimos anos, desde que foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, em 2021. De acordo com relatos dela e de familiares nas redes sociais, Isabel também recebeu diagnósticos recentes de outras doenças, como hepatite e pancreatite. Em outubro, ela passou por um transplante de medula óssea.
