Influenciador compra malas abandonadas e revela o que passageiros deixam para trás em aeroportos

Um influenciador britânico vem chamando a atenção ao mostrar o que passageiros deixam para trás quando malas nunca são recuperadas. O criador de conteúdo Scott Fensome, de 26 anos, se especializou na compra de bagagens abandonadas em aeroportos.
Em Hampshire, no Reino Unido, ele comanda uma empresa de revenda de objetos perdidos, devoluções e estoques de liquidação, transformando um antigo hobby em uma atividade profissional.
O processo tem início quando uma bagagem fica sem ser reclamada por aproximadamente três meses. A partir daí, alguns aeroportos decidem repassá-la a terceiros ou colocá-la em leilão.
Compradores como Scott, em geral, não sabem o que encontrarão dentro das malas até o momento da abertura, contando com a possibilidade de descobrir itens valiosos ou peças de marcas renomadas.
O que mais aparece dentro das malas
O britânico passou a registrar cada "unboxing" em vídeos publicados nas redes sociais. Seus conteúdos fixados acumulam entre 7 milhões e 15,8 milhões de visualizações, sendo que o mais assistido ultrapassa 225,9 mil curtidas.
Segundo o influencer, o achado mais estranho de toda a experiência foi um pote de vidro com caldo de ossos, descrito por ele como "completamente inesperado".
Scott destaca que os itens mais valiosos geralmente são roupas e acessórios de grife, muitas vezes novos e ainda com etiqueta. Ele também enfatiza que todas as informações pessoais dos antigos donos são removidas antes da venda e que produtos cuja revenda não é permitida por lei são previamente filtrados pelos fornecedores, garantindo que todo o processo esteja em conformidade com as normas vigentes.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular