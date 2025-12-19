GTA Vice City pode ser jogado de graça no celular; veja como

Um novo port de GTA: Vice City, criado em HTML5 por uma equipe russa, promete levar o clássico diretamente para navegadores de PC e smartphones. Porém, há um detalhe importante: a demonstração pode ser jogada livremente via DOS Zone, mas o acesso à versão completa é exclusivo para quem possui o jogo original.
Para liberar todo o conteúdo do port de GTA: Vice City nos navegadores, o usuário precisa comprovar a compra oficial do título, validando a posse e enviando um arquivo que confirme a aquisição.
O primeiro checkpoint de GTA: Vice City, localizado no Hotel Ocean View, dispara a verificação dos dados necessária para continuar a jogatina. Caso essa validação não seja feita, o jogador ficará limitado apenas ao conteúdo da versão de demonstração.
Segundo os desenvolvedores, a proposta não é incentivar a pirataria, mas oferecer uma nova forma de acessar o jogo para quem já o possui. Ainda assim, para jogar essa versão, será indispensável ter adquirido o título oficialmente da Rockstar.
O acesso deve ser feito via DOS Zone e, após comprovação do titulo oficial do jogo, a versão completa será liberada.
