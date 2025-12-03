"GTA 6": o que se sabe sobre o jogo e quando ele será lançado

Já se passaram mais de 12 anos desde o lançamento do último Grand Theft Auto V, ou GTA 5, e mesmo assim ele segue entre os títulos mais vendidos do mercado. Mas agora a Rockstar Games, desenvolvedora do jogo, enfim compartilhou mais informações sobre a sexta edição do Grand Theft Auto, o GTA 6.
A data de lançamento estava prevista para setembro deste ano, mas foi realocada para 26 de maio de 2026 apenas para sofrer outro adiamento. Agora, o dia oficial, segundo a Rockstar, é 19 de novembro de 2026.
Novas funcionalidades
O Grand Theft Auto VI promete ser um dos jogos mais detalhados que a Rockstar já produziu. Os dois trailers disponibilizados ressaltam a qualidade dos gráficos e já antecipam algumas funções que devem estar disponíveis na nova edição da franquia, além de outros detalhes sobre os cenários e os personagens.
O último trailer, lançado há seis meses, apresenta os protagonistas da edição e confirma a cidade de Vice City como o palco do jogo. No mapa, os jogadores poderão se aventurar por diversas áreas do local, como Leonida Keys, Grassrivers e o Mount Kalaga.
Qual é a história de GTA 6?
Na história desta edição, o casal composto por Lucia Caminos e Jason Duval busca uma vida com mais dinheiro e acaba se envolvendo numa rede de crime organizado que os levará a enfrentar cada vez mais perigos.
Até então, sabe-se que a trama começará com Lucia deixando uma prisão estadual após lutar pela própria família e se unirá a Jason para cometer novos crimes.
“Jason e Lucia sempre souberam que tudo estava contra eles. Mas, depois que um serviço simples dá errado, eles vão parar no lado mais sombrio do lugar mais ensolarado dos Estados Unidos, em meio a uma conspiração criminosa se estendendo por todo o Estado de Leonida”, descreve a página oficial do jogo.
Personagens
Os protagonistas de GTA 6 são Lucia Caminos e Jason Duval, que formam um casal de criminosos. Lucia é a primeira protagonista mulher não opcional da franquia e busca uma vida melhor ao lado de Jason, mesmo que isso a envolva em crimes. Já Jason serviu no Exército, mas acaba trabalhando para traficantes nos Keys.
Além do casal, outros personagens como Raul Bautista, Boobie Ike, Dre'Quan Priest, o duo Real Dimez e Brian Heder também vão aparecer no jogo.
GTA 6 estará disponível para quais consoles?
A Rockstar Games confirmou o lançamento de Grand Theft Auto VI para os consoles PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.
Ainda não há uma confirmação oficial de uma versão para computadores, como ocorreu com o GTA 5, mas os fãs esperam que o GTA 6 siga o mesmo caminho.
Confira imagens do jogo:
