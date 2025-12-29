Viral

Gov.br caiu? Site do governo apresenta instabilidade hoje

Downdetector, portal de monitoramento de serviços digitais, registrou aumento nas reclamações relacionadas ao funcionamento da plataforma

Zero Hora

Michël Pozzi/Agencia RBS
Portal do governo registrou instabilidade nesta manhã.

O portal gov.br enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (29), segundo relatos de usuários. As falhas começaram por volta das 8h e afetam tanto o site quanto o aplicativo da plataforma do governo federal.

Segundo o Downdetector, serviço que monitora o funcionamento de sites e aplicativos, até 9h20min haviam sido registradas mais de 70 reclamações relacionadas ao acesso aos serviços do gov.br. As principais queixas envolvem dificuldades para login, erro no website e falhas no uso do aplicativo móvel.

O gov.br é a plataforma digital oficial do governo brasileiro e reúne serviços como acesso a documentos, autenticação em sistemas públicos, consulta a benefícios e interação com órgãos federais. 

Down Detector/Reprodução
Downdetector registrou instabilidade no DownDetector nesta manhã.

