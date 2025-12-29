Gov.br caiu? Site do governo apresenta instabilidade hoje

O portal gov.br enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (29), segundo relatos de usuários. As falhas começaram por volta das 8h e afetam tanto o site quanto o aplicativo da plataforma do governo federal.
Segundo o Downdetector, serviço que monitora o funcionamento de sites e aplicativos, até 9h20min haviam sido registradas mais de 70 reclamações relacionadas ao acesso aos serviços do gov.br. As principais queixas envolvem dificuldades para login, erro no website e falhas no uso do aplicativo móvel.
O gov.br é a plataforma digital oficial do governo brasileiro e reúne serviços como acesso a documentos, autenticação em sistemas públicos, consulta a benefícios e interação com órgãos federais.
