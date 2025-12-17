Gov.br caiu? Portal apresenta instabilidade hoje

O portal Gov.br enfrenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (17). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram por volta das 9h.
A plataforma que registra problemas enfrentados por sites e apps mostrava mais de 115 queixas relacionadas ao funcionamento do portal às 11h.
Buscas no Google Trends
Buscas por "gov.br" dispararam no Google Trends nesta manhã. Nas últimas 24 horas, o termo registrou aumento nas buscas.
