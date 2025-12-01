Viral

Gotham Awards: veja lista de indicados, data da premiação e onde assistir

Nesta edição, o filme brasileiro "O Agente Secreto" concorre em duas categorias 

Zero Hora

Victor Jucá/Divulgação
"O Agente Secreto" segue disponível nos cinemas brasileiros.

A cerimônia do Gotham Awards 2025 acontece nesta segunda-feira (1º), a partir das 21h, em Nova York. A transmissão no YouTube, no canal The Gotham Film & Media Institute. O evento anual que celebra o cinema independente já definiu seus indicados, e o Brasil está entre os destaques. 

O filme O Agente Secreto, novo trabalho de Kleber Mendonça Filho, entrou na disputa em Melhor Roteiro e Melhor Ator, com Wagner Moura, que ainda sobe ao palco como um dos apresentadores da noite.

No páreo principal, Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, lidera a lista com seis indicações, incluindo a de Melhor Filme. 

Logo atrás, aparece o drama Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, de Mary Bronstein, concorrendo em quatro categorias.

Confira a lista dos indicados

Melhor Filme

  • Bugonia
  • East of Wall
  • Familiar Touch
  • Hamnet
  • If I Had Legs I’d Kick You
  • Lurker
  • One Battle After Another
  • Sorry, Baby
  • The Testament of Ann Lee
  • Train Dreams

Melhor Direção

  • Mary Bronstein – If I Had Legs I’d Kick You
  • Jafar Panahi – It Was Just an Accident
  • Kelly Reichardt – The Mastermind
  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Oliver Laxe – Sirât

Melhor Performance de Protagonista

  • Wagner Moura – O Agente Secreto
  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Lee Byung-hun – No Other Choice
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Sopé Dìrísù – My Father’s Shadow
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Jennifer Lawrence – Die My Love
  • Josh O’Connor – The Mastermind
  • Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
  • Tessa Thompson – Hedda

Melhor Roteiro Original

  • O Agente Secreto
  • If I Had Legs I’d Kick You
  • It Was Just an Accident
  • Sorry, Baby
  • Sound of Falling

