Gotham Awards: veja lista de indicados, data da premiação e onde assistir

A cerimônia do Gotham Awards 2025 acontece nesta segunda-feira (1º), a partir das 21h, em Nova York. A transmissão no YouTube, no canal The Gotham Film & Media Institute. O evento anual que celebra o cinema independente já definiu seus indicados, e o Brasil está entre os destaques.
O filme O Agente Secreto, novo trabalho de Kleber Mendonça Filho, entrou na disputa em Melhor Roteiro e Melhor Ator, com Wagner Moura, que ainda sobe ao palco como um dos apresentadores da noite.
No páreo principal, Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, lidera a lista com seis indicações, incluindo a de Melhor Filme.
Logo atrás, aparece o drama Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, de Mary Bronstein, concorrendo em quatro categorias.
Confira a lista dos indicados
Melhor Filme
- Bugonia
- East of Wall
- Familiar Touch
- Hamnet
- If I Had Legs I’d Kick You
- Lurker
- One Battle After Another
- Sorry, Baby
- The Testament of Ann Lee
- Train Dreams
Melhor Direção
- Mary Bronstein – If I Had Legs I’d Kick You
- Jafar Panahi – It Was Just an Accident
- Kelly Reichardt – The Mastermind
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Oliver Laxe – Sirât
Melhor Performance de Protagonista
- Wagner Moura – O Agente Secreto
- Jessie Buckley – Hamnet
- Lee Byung-hun – No Other Choice
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Sopé Dìrísù – My Father’s Shadow
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Josh O’Connor – The Mastermind
- Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
- Tessa Thompson – Hedda
Melhor Roteiro Original
- O Agente Secreto
- If I Had Legs I’d Kick You
- It Was Just an Accident
- Sorry, Baby
- Sound of Falling
