Caso em Minas Gerais
Funcionário que matou patrão em confraternização é absolvido em 1ª instância; entenda o caso

Eliandro Bastos, 37 anos, foi absolvido sob a tese de legítima defesa. Família do empresário Kerli Fabrício recorre da decisão

Zero Hora

Sem tempo? Resumimos para você

  • O empresário Kerli Fabrício morreu após briga com funcionário Eliandro Bastos em confraternização em Cláudio, MG, em dezembro de 2024.
  • Eliandro foi absolvido em setembro de 2025 por legítima defesa, mas a família da vítima recorreu e o caso segue em segunda instância.
  • A discussão começou após Kerli anunciar a demissão de Eliandro, que reagiu e foi impedido de sair do local pelo patrão.
  • Segundo a defesa, Eliandro usou uma faca que estava no local para se proteger durante uma agressão, sem intenção de matar.
  • O processo corre sob sigilo e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais irá reavaliar a decisão de absolvição.
Redes sociais/Reprodução
Eliandro Bastos (E) e Kerli Fabrício (D) durante a confraternização, antes do desentendimento.

Eliandro Bastos foi absolvido pela morte do empresário Kerli Fabrício durante uma confraternização de fim de ano, em dezembro de 2024. O caso aconteceu em Cláudio, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

Bastos, de 37 anos, era funcionário de Fabrício. Ele foi absolvido em setembro de 2025 pela Justiça mineira, em decisão de 1ª instância que acolheu a tese de legítima defesa. O caso, no entanto, permanece sob sigilo, e a família da vítima tenta reverter o resultado.

A seguir, Zero Hora reúne o que se sabe sobre a discussão que antecedeu o crime, a investigação e os argumentos apresentados pelas partes até aqui.

O que motivou a briga na confraternização

Segundo o g1, relatos colhidos pela Polícia Militar (PM) no dia do crime indicam que a discussão começou na festa de fim de ano da Metal Polo Aramados e Montagem. Fabrício teria comunicado a Bastos que ele seria desligado da empresa por ser considerado um funcionário "muito caro". O trabalhador era o mais antigo da equipe.

De acordo com o boletim da PM, o anúncio provocou reação imediata: o funcionário teria arremessado no chão uma garrafa de vinho que havia recebido de presente do próprio empresário. 

Em seguida, o empresário ordenou que ele limpasse o local e trancou o portão, impedindo que o funcionário deixasse o evento.

Na época, a própria empresa divulgou nota lamentando o episódio e afirmando que não havia "explicação lógica" para o desfecho, já que patrão e empregado mantinham relação próxima havia anos.

"O caso ocorreu após a confraternização e do lado de fora da empresa, na portaria social. Não há uma explicação lógica para o ocorrido, pois infrator e vítima eram amigos e o infrator era o funcionário mais velho da empresa, que está evoluindo significativamente, inclusive, mudou de galpão há pouco mais de um mês", disse a empresa.

Como ocorreu o crime, segundo a Polícia Militar

A discussão seguiu até a portaria social da empresa, já do lado de fora. O registro da PM aponta que Fabrício foi atrás de Bastos, que então pegou uma faca que estava no local e desferiu três golpes no empresário. O empresário chegou a ser levado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Cláudio, mas não resistiu aos ferimentos.

Depois do ataque, o funcionário saiu do local e solicitou ao irmão que chamasse a polícia, informando pretender se entregar. Ele foi detido ainda no dia 21 de dezembro e encaminhado ao Presídio Floramar, em Divinópolis.

Bastos permaneceu preso até 31 de dezembro de 2024, quando a Justiça revogou a prisão preventiva e concedeu alvará de soltura. Ele responde ao processo em liberdade desde então.

Conclusões da Polícia Civil

O inquérito foi concluído em 27 de dezembro de 2024. A Polícia Civil indiciou Bastos por homicídio qualificado por motivo fútil — quando a motivação é considerada desproporcional ao ato cometido.

Nos dias que se seguiram, de acordo com o g1, a tramitação avançou:

  • 30 de dezembro: a defesa pediu a revogação da prisão preventiva
  • no mesmo dia, o Ministério Público emitiu parecer favorável
  • ainda em 30 de dezembro, o juiz determinou a soltura
  • 31 de dezembro: Bastos deixou o presídio

Como o processo corre sob segredo de Justiça, o conteúdo integral das decisões não foi divulgado.

Qual foi a versão apresentada pela defesa

Em janeiro de 2025, o advogado de Bastos, Pedro Bispo, adiantou que a estratégia seria sustentar legítima defesa. Segundo ele, seu cliente:

  • teria sido impedido de deixar a confraternização
  • conseguiu fugir correndo, mas foi alcançado por Fabrício na área externa
  • foi arrastado de volta até a porta da empresa, onde ocorreu o confronto
  • usou uma faca que já estava no local, sem planejamento prévio
  • agiu para se proteger diante da situação que enfrentava

A defesa insistiu que não havia intenção de matar e que a reação teria ocorrido "naquele momento específico", diante do que descreveu como uma agressão em andamento.

— A faca usada no crime estava no local e ele teria pegado e escondido o objeto para se proteger. Não existem provas de que ele tenha planejado ou desejado matar o patrão. A conduta foi uma reação ao que ele enfrentava naquele momento — afirmou Bispo.

O que levou à absolvição em 1ª instância

A sentença foi emitida em setembro de 2025. Embora os fundamentos não tenham sido tornados públicos, a defesa afirma que o juiz acolheu a tese de legítima defesa após analisar depoimentos e provas colhidas no processo.

Segundo o advogado Pedro Bispo, tanto a defesa quanto o Ministério Público teriam se manifestado pela absolvição. A família da vítima recorreu, e o caso agora será analisado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

— O processo ainda tramita sob o pálio do segredo de Justiça, aguardando os trâmites recursais. A defesa acredita em sua inocência e na verdade dos fatos expostos no processo, bem como acredita que a justiça da absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa será mantida em 2ª instância — afirmou Bispo.

Já o advogado da família de Fabrício, Gabriel Melo Vieira, disse confiar que o TJMG fará "a justiça necessária". Ele declarou que manifestações públicas serão limitadas, em respeito ao sigilo processual.

