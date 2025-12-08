Funcionário que matou patrão em confraternização é absolvido em 1ª instância; entenda o caso

Bastos, de 37 anos, era funcionário de Fabrício. Ele foi absolvido em setembro de 2025 pela Justiça mineira, em decisão de 1ª instância que acolheu a tese de legítima defesa. O caso, no entanto, permanece sob sigilo, e a família da vítima tenta reverter o resultado.
A seguir, Zero Hora reúne o que se sabe sobre a discussão que antecedeu o crime, a investigação e os argumentos apresentados pelas partes até aqui.
O que motivou a briga na confraternização
Segundo o g1, relatos colhidos pela Polícia Militar (PM) no dia do crime indicam que a discussão começou na festa de fim de ano da Metal Polo Aramados e Montagem. Fabrício teria comunicado a Bastos que ele seria desligado da empresa por ser considerado um funcionário "muito caro". O trabalhador era o mais antigo da equipe.
De acordo com o boletim da PM, o anúncio provocou reação imediata: o funcionário teria arremessado no chão uma garrafa de vinho que havia recebido de presente do próprio empresário.
Em seguida, o empresário ordenou que ele limpasse o local e trancou o portão, impedindo que o funcionário deixasse o evento.
Na época, a própria empresa divulgou nota lamentando o episódio e afirmando que não havia "explicação lógica" para o desfecho, já que patrão e empregado mantinham relação próxima havia anos.
"O caso ocorreu após a confraternização e do lado de fora da empresa, na portaria social. Não há uma explicação lógica para o ocorrido, pois infrator e vítima eram amigos e o infrator era o funcionário mais velho da empresa, que está evoluindo significativamente, inclusive, mudou de galpão há pouco mais de um mês", disse a empresa.
Como ocorreu o crime, segundo a Polícia Militar
A discussão seguiu até a portaria social da empresa, já do lado de fora. O registro da PM aponta que Fabrício foi atrás de Bastos, que então pegou uma faca que estava no local e desferiu três golpes no empresário. O empresário chegou a ser levado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Cláudio, mas não resistiu aos ferimentos.
Depois do ataque, o funcionário saiu do local e solicitou ao irmão que chamasse a polícia, informando pretender se entregar. Ele foi detido ainda no dia 21 de dezembro e encaminhado ao Presídio Floramar, em Divinópolis.
Bastos permaneceu preso até 31 de dezembro de 2024, quando a Justiça revogou a prisão preventiva e concedeu alvará de soltura. Ele responde ao processo em liberdade desde então.
Conclusões da Polícia Civil
O inquérito foi concluído em 27 de dezembro de 2024. A Polícia Civil indiciou Bastos por homicídio qualificado por motivo fútil — quando a motivação é considerada desproporcional ao ato cometido.
Nos dias que se seguiram, de acordo com o g1, a tramitação avançou:
- 30 de dezembro: a defesa pediu a revogação da prisão preventiva
- no mesmo dia, o Ministério Público emitiu parecer favorável
- ainda em 30 de dezembro, o juiz determinou a soltura
- 31 de dezembro: Bastos deixou o presídio
Como o processo corre sob segredo de Justiça, o conteúdo integral das decisões não foi divulgado.
Qual foi a versão apresentada pela defesa
Em janeiro de 2025, o advogado de Bastos, Pedro Bispo, adiantou que a estratégia seria sustentar legítima defesa. Segundo ele, seu cliente:
- teria sido impedido de deixar a confraternização
- conseguiu fugir correndo, mas foi alcançado por Fabrício na área externa
- foi arrastado de volta até a porta da empresa, onde ocorreu o confronto
- usou uma faca que já estava no local, sem planejamento prévio
- agiu para se proteger diante da situação que enfrentava
A defesa insistiu que não havia intenção de matar e que a reação teria ocorrido "naquele momento específico", diante do que descreveu como uma agressão em andamento.
— A faca usada no crime estava no local e ele teria pegado e escondido o objeto para se proteger. Não existem provas de que ele tenha planejado ou desejado matar o patrão. A conduta foi uma reação ao que ele enfrentava naquele momento — afirmou Bispo.
O que levou à absolvição em 1ª instância
A sentença foi emitida em setembro de 2025. Embora os fundamentos não tenham sido tornados públicos, a defesa afirma que o juiz acolheu a tese de legítima defesa após analisar depoimentos e provas colhidas no processo.
Segundo o advogado Pedro Bispo, tanto a defesa quanto o Ministério Público teriam se manifestado pela absolvição. A família da vítima recorreu, e o caso agora será analisado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).
— O processo ainda tramita sob o pálio do segredo de Justiça, aguardando os trâmites recursais. A defesa acredita em sua inocência e na verdade dos fatos expostos no processo, bem como acredita que a justiça da absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa será mantida em 2ª instância — afirmou Bispo.
Já o advogado da família de Fabrício, Gabriel Melo Vieira, disse confiar que o TJMG fará "a justiça necessária". Ele declarou que manifestações públicas serão limitadas, em respeito ao sigilo processual.
