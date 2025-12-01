Fortuna de Silvio Santos é alvo de perícia para determinar valor real; entenda

O estado cobrou R$ 17 milhões em impostos para liberar o valor à família de Silvio Santos. A quantia foi depositada, mas pode ser devolvida à viúva e às filhas caso elas vençam a ação. Na época, elas alegaram que a cobrança do imposto era indevida porque o valor bloqueado está alocado fora do Brasil e, portanto, não diz respeito à legislação brasileira.