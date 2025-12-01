Fortuna de Silvio Santos é alvo de perícia para determinar valor real; entenda

A fortuna deixada pelo apresentador Silvio Santos será analisada por uma perícia independente, conforme determinado pela 16ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo. A ação atende a uma solicitação feita pela viúva, Íris Abravanel, e pelas filhas do comunicador. Elas buscam o acesso a R$ 429 milhões que Silvio mantinha num paraíso fiscal nas Bahamas.
Silvio morreu em agosto de 2024, aos 93 anos, devido a complicações derivadas de uma broncopneumonia.
Batalha judicial
No ano passado, as filhas e a viúva de Silvio Santos acionaram a Justiça para questionar a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre o suposto valor de R$ 429 milhões. A ITCMD é exigida nas doações de bens e na transmissão de patrimônio aos filhos, que é obrigatoriamente progressivo.
O estado cobrou R$ 17 milhões em impostos para liberar o valor à família de Silvio Santos. A quantia foi depositada, mas pode ser devolvida à viúva e às filhas caso elas vençam a ação. Na época, elas alegaram que a cobrança do imposto era indevida porque o valor bloqueado está alocado fora do Brasil e, portanto, não diz respeito à legislação brasileira.
A instituição Daparris Ltd, nas Bahamas, ficou com a maior parte do valor deixado por Silvio Santos, que era o principal acionista da organização.
Qual o valor da fortuna de Silvio Santos?
Após moverem a ação, as herdeiras de Silvio Santos declararam, por meio de um documento anexado ao processo, que o patrimônio deixado pelo apresentador é de R$ 6,4 bilhões. A quantia real é quatro vezes maior que a especulada pelo mercado financeiro brasileiro.
A perícia deve ser concluída em 60 dias por um profissional, com honorários de trabalho pagos pela família Abravanel, e visa investigar o real valor da fortuna de Silvio Santos. A Justiça deseja "verificar a valoração do patrimônio líquido das sociedades empresárias indicadas", como explicou o juiz responsável pelo caso, ao O Globo.
Posicionamento das herdeiras
As filhas de Silvio Santos não se manifestaram publicamente sobre o caso. Em nota, o Grupo Silvio Santos destacou que este é "um assunto particular da família".
Em janeiro deste ano, as herdeiras do apresentador comunicaram à imprensa que todo o patrimônio já está devidamente declarado.
"As herdeiras do falecido Silvio Santos, nada mais fizeram senão exercer um direito legítimo dentro das posturas legais vigentes no Brasil. Convém esclarecer que todo o patrimônio deixado pelo apresentador está devido e minuciosamente declarado em seu Imposto de Renda", elas destacaram.
