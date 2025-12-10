"Football Manager 26" está disponível no Brasil? O que se sabe sobre o jogo

O lançamento de Football Manager 26 reacendeu um sentimento conhecido entre os jogadores brasileiros: a frustração de ver o país novamente fora da distribuição oficial. Isso porque o simulador, lançado no último dia 4 de novembro, não pode ser comprado no Brasil devido à legislação que rege os direitos de imagem dos atletas.
Na prática, isso impede que o game seja listado em lojas digitais como Steam, Epic Games Store e Xbox Store quando o acesso é feito a partir de território brasileiro. A nova edição marca a estreia das equipes femininas, traz atualizações de elenco para a temporada 2025/26 e adota um motor gráfico completamente remodelado.
Ao mesmo tempo, a ausência do jogo no país, como é de costume, abriu caminho para tutoriais, guias e discussões sobre como contornar as restrições e acessar o título. É um movimento que se repete ano após ano e que, ao que tudo indica, seguirá até que esse processo de licenciamento seja resolvido.
A seguir, Zero Hora explica o que mudou no FM26, por que o game não é vendido oficialmente por aqui e quais são as alternativas encontradas pela comunidade.
O que há de novo no Football Manager 26
Após anos utilizando o mesmo padrão visual, o jogo migrou para a engine Unity, o que abriu espaço para modelos de atletas mais naturais, texturas aprimoradas e gramados que se desgastam conforme a partida avança.
Também houve uma reformulação da interface, que ganhou painéis dinâmicos e novos modos de analisar finanças, táticas e elenco, embora parte da comunidade tenha reclamado que o game perdeu muitas funcionalidades.
Na parte tática, a novidade mais comentada é o sistema de dupla formação, que permite definir esquemas distintos para momentos com e sem a bola. Assim, um time pode se defender num 4-4-2 compacto e partir para o ataque em um 3-2-5, uma das tendências do futebol europeu.
Vale lembrar que o jogo está disponível para PC, Mac, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, Xbox Game Pass e smartphones Android/iOS (via Netflix).
Por que Football Manager 26 não é vendido no Brasil?
O impedimento é legal, e não tecnológico. A Lei Geral do Esporte (nº 14.597/2023) determina que os direitos de imagem dos atletas que atuam no Brasil precisam ser negociados individualmente, em vez de serem incluídos em acordos coletivos via clubes ou ligas.
Isso torna inviável o licenciamento em escala nacional, já que a Sports Interactive precisaria negociar com cada jogador profissional do país.
Atletas brasileiros já moveram ações contra a Sports Interactive alegando uso indevido de nome, atributos ou imagem, situação semelhante à enfrentada pela EA Sports, antiga produtora de FIFA (agora EA FC) que também chegou a ser acionada judicialmente por jogadores pelo mesmo motivo.
Como consequência, o game é ocultado das lojas quando o acesso é feito a partir de um IP brasileiro. O preço oficial, de US$ 53,99 (cerca de R$ 293), só aparece para usuários que mudam sua região de acesso.
É possível jogar FM26 no Brasil?
Sim, mas não de forma oficial. Jogadores adotam três caminhos principais para conseguir acesso:
Uso de VPN
Ao simular uma conexão a partir de outro país, o usuário consegue visualizar e comprar o jogo em serviços como Steam, Epic Games Store e Xbox Game Pass.
VPNs pagas, como ExpressVPN, NordVPN e Surfshark, são as mais usadas e indicadas, embora versões gratuitas (ProtonVPN e Windscribe) também funcionem, porém, menos seguras.
Chaves globais
Sites do mercado internacional vendem códigos de ativação que podem ser resgatados em qualquer região. É a alternativa mais estável, desde que a loja seja confiável.
Contas compartilhadas
Alguns vendedores oferecem o jogo já ativado em uma conta. O método é arriscado, visto que a senha pode ser alterada após o pagamento, fazendo com que o comprador perca o acesso.
Por fim, para quem joga no celular, a versão Football Manager Mobile distribuída via Netflix exige assinatura do serviço e, na maioria das vezes, o uso de VPN para aparecer nas lojas brasileiras.
FM26 tem times brasileiros?
Os clubes brasileiros estão presentes no Football Manager 26, porém não aparecem licenciados. Na prática, isso significa que os nomes das equipes surgem de forma genérica, como Flamengo FLA, Inter INT, Grêmio GRE, e com cores, escudos e identidade visual que não refletem muitas vezes a realidade.
Os elencos, por outro lado, estão completos e com os nomes reais dos jogadores, como ocorre tradicionalmente na franquia. A estrutura dos atletas, atributos, posições, idade, contratos e histórico, é incluída normalmente.
Por outro lado, campeonatos da Europa, grandes ligas femininas e até a Premier League, agora totalmente licenciada, fazem parte da base oficial, mas o Brasileirão continua ausente.
A comunidade, porém, oferece uma solução prática: mods que adicionam nomes reais, escudos, uniformes, estádios e elencos mais completos.
Por que não existe Football Manager 25?
A SEGA e a Sports Interactive cancelaram a edição de 2025 para concentrar recursos na migração para a Unity.
Isso porque a mudança exigia uma reconstrução profunda da base do jogo, o que comprometeria o cronograma anual. Em vez de lançar um produto instável, a desenvolvedora optou por pular um ano.
