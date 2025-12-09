Filme sobre Bolsonaro: sindicato de atores de SP fiscaliza set após reclamações de atores e figurantes

O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo (Sated-SP) informou, nesta segunda-feira (8), que enviou delegados sindicais ao set de gravações do longa Dark Horse, produção que pretende retratar a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem estreia prevista para 2026.
Segundo a entidade, na última sexta-feira (5) foram recebidas denúncias sobre condições inadequadas de trabalho envolvendo atores e figurantes.
"O SATED/SP recebeu relatos de diversas situações preocupantes tanto de figurantes quanto de atores. Delegados sindicais responsáveis pela fiscalização estiveram no local das gravações para dialogar com a equipe e a produção do filme, apresentando as denúncias recebidas e solicitando que sejam tomadas as devidas providências para garantir que os artistas sejam tratados de acordo com as regulamentações do SATED" publicou o sindicado no Instagram (veja o post abaixo).
Sobre o filme
A sinopse oficial da trama ainda não foi divulgada, mas algumas cenas que estão repercutindo nas redes sociais mostram momentos marcantes da vida e da carreira política de Bolsonaro, a começar pelo atentado sofrido pelo então candidato a presidente em 2018, encenado pelo ator americano Jim Caviezel, escolhido para interpretá-lo. A previsão é de que o filme seja lançado em meados de 2026.
A prévia também apresenta diversas situações da vida do antigo chefe de Estado, como a recuperação no hospital, os debates eleitorais e o casamento com Michelle Bolsonaro.
Filmado integralmente em inglês, o projeto adotou medidas rigorosas para garantir a segurança e evitar vazamentos, incluindo a proibição de celulares e a revista dos profissionais no set.
