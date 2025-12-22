Fernanda Torres é alvo de polêmica nas redes sociais após campanha de fim de ano e frase sobre pé direito

A campanha de fim de ano da Havaianas, estrelada pela atriz Fernanda Torres, gerou polêmica nas redes sociais. Isso porque, na propaganda, a atriz sugere que os espectadores não comecem o ano "com o pé direito", mas, sim, "com os dois pés".
“Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. Não, não é nada contra a sorte, mas vamos combinar: sorte não depende de você, depende… depende de sorte. O que eu desejo é que você comece o Ano-Novo com os dois pés. Os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. Vai com tudo, de corpo e alma, da cabeça aos pés”, afirma a atriz na campanha.
Nas redes sociais, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros parlamentares afirmaram que a fala soou como uma "indireta" aos políticos de direita.
A menção ao “pé direito” motivou críticas de lideranças da direita, que reagiram contra o comercial e passaram a defender o boicote à marca, citando empresas concorrentes.
Influenciadores alinhados à direita também divulgaram vídeos com críticas à marca, afirmando que a empresa teria “misturado sandália com ideologia”. Até o momento, a Alpargatas, que controla a marca Havaianas, não se manifestou sobre a polêmica envolvendo a campanha.
Veja repercussão nas redes sociais
Influenciadores e políticos estão comentando o caso. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um reels no Instagram jogando chinelos no lixo. Ele disse que vai começar o ano com o pé direito, mas não será de Havaianas.
— Eu achava que isso aqui (o chinelo Havaianas) era símbolo nacional. Já vi muito gringo com essa bandeirinha do Brasil no pé, só que eu me enganei — afirmou.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular