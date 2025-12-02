Fernanda Lima diz que ganhou só um presente de Rodrigo Hilbert em 25 anos de união: "Nunca me deu nada comprado"

Fernanda Lima revelou um detalhe curioso da vida a dois com Rodrigo Hilbert. No podcast TerapiRa, a apresentadora contou que, em quase 25 anos de união, nunca recebeu um presente comprado pelo marido. Segundo ela, o único mimo “oficial” foi um castiçal feito por Hilbert com peças reaproveitadas da casa e da cozinha.
Com bom humor, Fernanda afirmou que isso nunca foi motivo de conflito entre eles:
— O guri tem mais de 20 anos de casado e nunca me deu nada que tenha comprado em loja. Tudo ele fez. Ou faz.
Ela contou ainda que não costuma avisar sobre datas especiais nem preparar lista de desejos:
— Vejo amigas lembrando os maridos: “olha, está chegando meu aniversário, Dia dos Namorados…”. Não é uma coisa que me agrada pedir coisas ou avisar sobre meu aniversário — explicou.
Fernanda reforçou que não tem apego a presentes materiais. Com autonomia financeira, ela diz que compra o que quer com o próprio trabalho.
— Não quero nada material dele, e para mim está tudo certo. Essa coisa de: "(quero) um anel, uma aliança…" eu vou trabalhar para comprar, como sempre fiz. Não que eu ache ruim, adoraria ganhar alguma coisa, mas não é a nossa gira — resumiu.
Fernanda e Hilbert começaram a namorar em 2001 e oficializaram a união apenas em 2021, em uma cerimônia íntima no sítio da família. O casal tem três filhos juntos.
