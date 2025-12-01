Férias prolongadas? Como usar o calendário para aproveitar os feriados em 2026

Com nove feriados nacionais durante a semana, 2026 será um ano recheado de descansos em dias úteis para os trabalhadores (confira a lista completa de feriados do próximo ano abaixo).
Sete desses feriados serão em segundas ou sextas-feiras. Ou seja, com organização, é possível marcar as férias em dias estratégicos e tornar o descanso mais alongado — com até seis dias a mais de folga.
Contudo, é preciso se atentar a algumas regras antes do planejamento. A lei define que as férias não podem iniciar nos dois dias que antecedem um feriado.
Além disso, as férias podem ser divididas em até três períodos e cada um deles deve ter no mínimo cinco dias de folga. A lei também determina que um desses períodos tenha no mínimo 14 dias.
Melhores meses para as férias de 2026
Novembro é o melhor mês para quem quer emendar os dias de férias com os feriados em 2026. No mês em questão, há três feriados: Dia de Finados (segunda-feira), Proclamação da República (domingo) e Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira).
O mês de abril também pode ser uma boa opção para quem não quer esperar até o final do ano. O período em questão conta com a Sexta-feira Santa, em 3 de abril, e Tiradentes no dia 21 do mesmo mês.
Outra opção está no mês de maio. Se o período de férias iniciar no dia 4, uma segunda-feira, e acabar no dia 15, sexta-feira, o trabalhador poderá ter 17 dias consecutivos de descanso e usar apenas 12 dias de férias.
Como "ganhar" seis dias de folga
Um trabalhador que iniciar as férias em 3 de novembro, uma terça-feira, e encerrá-las em 19 de novembro, quinta-feira, poderá aproveitar dois feriados no período: o Dia de Finados, em 2 de novembro, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro.
Com isso, o último dia de expediente será em 31 de outubro, e o retorno ao trabalho ocorrerá apenas em 23 de novembro. Ao todo, serão 23 dias consecutivos de descanso utilizando apenas 17 dias de férias.
A lógicas em questão são válidas para os trabalhadores que não trabalham no fim de semana.
Confira o calendário completo de feriados:
Janeiro
- 1º de janeiro — quinta-feira: Confraternização Universal (feriado nacional)
Abril
- 3 de abril — sexta-feira: Sexta-feira Santa (feriado nacional)
- 21 de abril — terça-feira: Tiradentes (feriado nacional)
Maio
- 1º de maio — sexta-feira: Dia do Trabalho (feriado nacional)
Junho
- 4 de junho — quinta-feira: Corpus Christi
Setembro
- 7 de setembro — segunda-feira: Independência do Brasil (feriado nacional)
Outubro
- 12 de outubro — segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
Novembro
- 2 de novembro — segunda-feira: Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro — domingo: Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro — sexta-feira: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
- 25 de dezembro — sexta-feira: Natal (feriado nacional)
