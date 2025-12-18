Viral

Epic Games oferece jogo grátis por 24 horas em ação de fim de ano

Iniciativa faz parte da campanha festiva anual da plataforma, com resgate disponível por tempo limitado

Zero Hora

Epic Games/Reprodução
O jogo já está disponível para download gratuito até sexta-feira (19), às 13h.

O fim de ano já começou e, mantendo a tradição, a Epic Games Store voltou a liberar um jogo gratuito por dia por tempo limitado. 

Nesta quinta-feira (18), por exemplo, os jogadores têm apenas 24 horas para resgatar Jotunnslayer: Hordes of Hel, que entra no lugar de Hogwarts Legacy na lista de títulos disponibilizados gratuitamente na plataforma.

A ação integra a campanha anual da Epic para o período festivo, que libera grandes jogos gratuitamente por tempo limitado. Para garantir o acesso definitivo, basta adicionar o título à biblioteca dentro do prazo, sem exigência de assinatura ou qualquer custo extra.

Mais detalhes sobre o jogo grátis

Epic Games / Jotunnslayer: Hordes of Hel/Reprodução
Personagens do jogo Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Jotunnslayer: Hordes of Hel é um jogo de ação com clara influência de roguelikes, focado em confrontos intensos contra enormes ondas de inimigos em um universo inspirado na mitologia nórdica. O jogador assume o papel de um guerreiro que encara criaturas lendárias e divindades em arenas fechadas, com ênfase na resistência e no avanço contínuo.

A experiência gira em torno de combates ágeis, uso tático de habilidades e evolução progressiva a cada partida. Durante as runs, é possível liberar aprimoramentos, habilidades temporárias e diferentes combinações de ataques, o que modifica a dinâmica das lutas e estimula múltiplas abordagens de jogo.

No aspecto visual, o título adota um estilo sombrio e estilizado, com cenários baseados em reinos nórdicos e uma trilha sonora de tom épico. A proposta combina ação acessível, progressão constante e uma ambientação temática marcante, voltada para fãs de jogos de sobrevivência e batalhas em grande escala.

Como resgatar

O jogo já está disponível e pode ser baixado gratuitamente até a sexta-feira (19), às 13h.

Para resgatar, você precisa ter uma conta na plataforma, selecionar o jogo e clicar em "obter".

