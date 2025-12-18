Epic Games oferece jogo grátis por 24 horas em ação de fim de ano

O fim de ano já começou e, mantendo a tradição, a Epic Games Store voltou a liberar um jogo gratuito por dia por tempo limitado.
Nesta quinta-feira (18), por exemplo, os jogadores têm apenas 24 horas para resgatar Jotunnslayer: Hordes of Hel, que entra no lugar de Hogwarts Legacy na lista de títulos disponibilizados gratuitamente na plataforma.
A ação integra a campanha anual da Epic para o período festivo, que libera grandes jogos gratuitamente por tempo limitado. Para garantir o acesso definitivo, basta adicionar o título à biblioteca dentro do prazo, sem exigência de assinatura ou qualquer custo extra.
Mais detalhes sobre o jogo grátis
Jotunnslayer: Hordes of Hel é um jogo de ação com clara influência de roguelikes, focado em confrontos intensos contra enormes ondas de inimigos em um universo inspirado na mitologia nórdica. O jogador assume o papel de um guerreiro que encara criaturas lendárias e divindades em arenas fechadas, com ênfase na resistência e no avanço contínuo.
A experiência gira em torno de combates ágeis, uso tático de habilidades e evolução progressiva a cada partida. Durante as runs, é possível liberar aprimoramentos, habilidades temporárias e diferentes combinações de ataques, o que modifica a dinâmica das lutas e estimula múltiplas abordagens de jogo.
No aspecto visual, o título adota um estilo sombrio e estilizado, com cenários baseados em reinos nórdicos e uma trilha sonora de tom épico. A proposta combina ação acessível, progressão constante e uma ambientação temática marcante, voltada para fãs de jogos de sobrevivência e batalhas em grande escala.
Como resgatar
O jogo já está disponível e pode ser baixado gratuitamente até a sexta-feira (19), às 13h.
Para resgatar, você precisa ter uma conta na plataforma, selecionar o jogo e clicar em "obter".
