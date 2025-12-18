Epic Games oferece jogo grátis por 24 horas em ação de fim de ano

Jotunnslayer: Hordes of Hel é um jogo de ação com clara influência de roguelikes, focado em confrontos intensos contra enormes ondas de inimigos em um universo inspirado na mitologia nórdica. O jogador assume o papel de um guerreiro que encara criaturas lendárias e divindades em arenas fechadas, com ênfase na resistência e no avanço contínuo.