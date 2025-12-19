Eike Batista visita "a cidade dos bilionários" e anuncia negociações

Segundo o jornal O Povo, a negociação envolve dois grandes empreendimentos: o Porto Sudeste, no Rio de Janeiro, e a mina Morro do Ipê, em Minas Gerais. Em conjunto, os ativos devem ser negociados em 2026 por cerca de US$ 5 bilhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 26 bilhões na cotação atual.