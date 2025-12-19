Eike Batista visita "a cidade dos bilionários" e anuncia negociações

O empresário Eike Batista esteve em Jaraguá do Sul (SC) na última segunda-feira (16), onde participou de um podcast e de um evento dedicado a negócios e empreendedorismo no município conhecido como a "cidade dos bilionários".
A ida a Santa Catarina acontece pouco depois de Eike Batista voltar a figurar no noticiário econômico ao mencionar nas redes sociais uma negociação bilionária envolvendo ativos estratégicos desenvolvidos no auge do Grupo EBX. O empresário falou sobre um negócio estimado em dezenas de bilhões de reais.
Segundo o jornal O Povo, a negociação envolve dois grandes empreendimentos: o Porto Sudeste, no Rio de Janeiro, e a mina Morro do Ipê, em Minas Gerais. Em conjunto, os ativos devem ser negociados em 2026 por cerca de US$ 5 bilhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 26 bilhões na cotação atual.
Em Santa Catarina, Eike Batista se encontrou com empresários a convite de Orlando Stoco Jr., durante o evento "Visão X – Reinventar para vencer". Nos últimos dias, ele também passou por Florianópolis, onde participou de um evento em Jurerê Internacional.
Quem é Eike Batista?
Eike Batista é um empresário brasileiro que alcançou destaque internacional nos anos 2000 ao fundar o Grupo EBX, conglomerado com atuação nos setores de mineração, petróleo, energia e logística.
Ele chegou a integrar a lista dos homens mais ricos do mundo, impulsionado pela expectativa de grandes projetos, sobretudo por meio da OGX. Em 2012, ocupava a sétima posição no ranking global de fortunas, com patrimônio estimado em US$ 30 bilhões, segundo dados da Forbes e do InfoMoney.
A partir de 2013, no entanto, seu conglomerado entrou em declínio com a forte desvalorização de mercado de suas empresas. Nesse período, Eike também passou a responder a investigações e processos judiciais, principalmente relacionados à Operação Lava Jato. O empresário chegou a ser preso e, posteriormente, teve suas condenações revistas pela Justiça.