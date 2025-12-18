"Dor violenta": mulher tem parte das nádegas arrancada após ataque de capivara em SC

Em nota ao g1, a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) informou que o ataque à Fabiana trata-se de um caso isolado e que ataques de capivaras são raros de acontecer. O ataque pode ter sido motivado pela capivara ter sido surpreendida com a mulher dentro da água, ambiente que a espécie usa como refúgio e local para reprodução.