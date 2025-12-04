“Doomscrolling”: o que é e como frear esse hábito que pode ser prejudicial para a saúde mental e física

O doomscrolling, termo que descreve o hábito de rolar a tela sem parar em busca de notícias negativas, tornou-se um dos comportamentos mais comuns na era dos feeds infinitos. A lógica das redes sociais favorece esse movimento automático: um post leva a outro e, quando o usuário percebe, passou um tempo imerso em um fluxo de informações que só reforçam o mal-estar.