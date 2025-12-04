Dia de Santa Bárbara: conheça a história e três orações para pedir por intercessão

O Dia de Santa Bárbara, também conhecida como a protetora contra raios, trovões e mortes repentinas, é celebrado nesta quinta-feira (4). Representada na umbanda como a Orixá "Iansã", ela também é considerada uma guerreira, senhora das almas, dos ventos e tempestades, que protege os fiéis de todos os ataques, sejam eles físicos ou espirituais.
Segundo conta a história, por ser cristã, Santa Bárbara foi torturada em praça pública e teve os seios cortados antes de ser degolada pelo pai. Filha de Dióscoro, um nobre rico, Bárbara nasceu nas cidade de Nicomédia, na regiõa da Bitínia, onde, atualmente, localiza-se a cidade de Izmit, na Turquia.
Até completar a maior idade, viveu trancada em uma torre onde foi educada por tutores, a mando do pai. Dióscoro não queria que a filha tivesse contato com a vida corrupta da cidade na época.
Quando atingiu a maior idade para o casamento, Bárbara foi levada para casa para receber a visita de pretendentes, mas não era permitido que ela conhecesse a cidade. No entanto, ela não se encantava por nenhum rapaz e os achava superficiais, o que levou o seu pai a acreditar que aquilo era resultado de sua exclusão na torre.
Em um visita à cidade, conheceu os cristãos, que lhe apresentaram a mensagem de Jesus Cristo e o mistério da Santíssima Trindade. Bárbara converteu-se ao cristianismo e irritou o pai com sua nova fé.
Durante uma reforma na torre, Bárbara solicitou a construção de uma cruz, em homenagem à Santíssima Trindade, o que deixou seu pai furioso quando retornou de viagem. Então Dióscoro denunciou a filha ao prefeito da cidade, após perceber que não iria conseguir fazê-la abandonar o cristianismo.
Como última tentativa de fazer com que Bárbara renunciasse sua fé, a menina foi tortura em praça pública e teve seus seios cortados. A crença em Santa Bárbara nasceu após seu pai ser atingido por um raio no momento em que à degolou.
Orações para Santa Bárbara
A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de Santa Bárbara:
1. Oração à Santa Bárbara
Ó Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e a violência dos furacões, fazei com que os raios não me atinjam, os trovões não me assustem e o troar dos canhões não me abalem a coragem e a bravura.
Ficai sempre a meu lado para que eu possa enfrentar, de fronte erguida e rosto sereno, todas as tempestades e batalhas de minha vida: (fazer o pedido) para que, vencedor de todas as lutas, com a consciência do dever cumprido, possa agradecer a vós, minha protetora e render Graças a Deus, criador do céu, da Terra, da Natureza; este Deus que tem poder de dominar o furor das tempestades e abrandar a crueldade das guerras.
Amém. Santa Bárbara, rogai por nós.
2. Oração para ter proteção
Santa Bárbara, valente guerreira do céu,
Protetora contra raios e tempestades,
Eu me volto para você neste momento de necessidade,
Em busca de sua poderosa intercessão.
Com sua espada e armadura, Santa Bárbara,
Você enfrentou os desafios com coragem e fé,
Conceda-me sua força para superar meus obstáculos,
E proteja-me de todo mal que possa me cercar.
Santa Bárbara, mulher de fé inabalável,
Sua devoção é exemplo para todos nós,
Ajude-me a manter minha fé forte e constante,
E a encontrar conforto nos momentos de aflição.
Em sua grandeza, Santa Bárbara,
Peço-lhe que abençoe minha vida com amor e paz,
Guie-me pelos caminhos da justiça e da bondade,
E esteja sempre presente em meu coração.
Oh, Santa Bárbara, ouça minhas preces,
E conceda-me a graça de que tanto necessito,
Prometo honrar e compartilhar sua história,
Para que outros também possam encontrar esperança. Amém.
3. Oração contra o medo
Santa Bárbara, sois mais forte que a violência dos furacões e o poder das fortalezas. Fazei com que os raios não atinjam e os trovões não assustem (dizer nome completo da pessoa que está sendo benzida). Ficai sempre ao lado de (dizer o nome completo da pessoa que está sendo benzida). Amém!
