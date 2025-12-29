Dia 30 de dezembro de 2025 é feriado? Saiba mais sobre a data

Nove folgas caem durante a semana em 2026, começando pelo dia 1º de janeiro, que será celebrado em uma quinta-feira. A Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) ocorrerá no dia 3 de abril, seguida por Tiradentes, em 21 de abril, uma terça-feira. O Dia do Trabalho, em 1º de maio, cairá em uma sexta-feira.