Dia 1º de janeiro de 2026 é feriado? Saiba mais sobre a data

Nove folgas vão cair em dias de semana em 2026. Além do dia 1º de janeiro, a Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa) ocorrerá no dia 3 de abril, seguida por Tiradentes, em 21 de abril, uma terça-feira. O Dia do Trabalho, em 1º de maio, cairá em uma sexta-feira.