De "cringe" a "tankar": você conhece as gírias das redes sociais? Responda o quiz e descubra 

As redes sociais possuem um universo próprio de expressões, estéticas e códigos. Muitas dessas palavras nasceram na cultura LGBTQIAPN+, outras vieram dos games, de comunidades ou até de estratégias usadas para driblar a moderação das plataformas.
Em 2025, esse movimento ficou ainda mais evidente quando o Dicionário Oxford elegeu rage bait como a palavra do ano. O termo das redes sociais define conteúdos criados para provocar indignação e engajamento.
Gírias como slay, cringe e gag, por exemplo, são figurinhas carimbadas nos comentários do TikTok, no Instagram e no X e, para quem não acompanha esse ambiente de perto, muitas vezes passam despercebidas ou ganham sentidos completamente diferentes do esperado.
Para medir o seu nível de fluência nos termos da internet, Zero Hora preparou um quiz com dez perguntas sobre algumas das expressões mais usadas atualmente nas redes. Ao final, você confere o resultado que mais combina com o seu desempenho e, em seguida, aprende o significado de cada termo.
Teste seu conhecimento nas gírias
Veja o significado de termos da internet
Para além das dez perguntas do quiz, há outros termos que circulam com frequência nas redes que também ganham destaque. A seguir, confira o que cada um significa.
- Brain rot: o termo "brain rot" foi eleito a palavra do ano de 2024 pelo Dicionário Oxford. A expressão, que pode ser traduzida literalmente como "apodrecimento do cérebro", descreve um fenômeno associado ao consumo excessivo de conteúdos repetitivos, superficiais ou altamente viciantes nas redes sociais.
- Brat: o termo "brat", na internet, ganhou novo significado e se tornou um fenômeno cultural em 2024, impulsionado pelo álbum Brat, da cantora Charli XCX. A palavra, que originalmente significa "pirralho" ou "criança mimada" em inglês, passou a representar uma estética, uma atitude e até um estilo de vida celebrados nas redes.
- Cringe: refere-se a situações constrangedoras, ultrapassadas ou que geram vergonha alheia. Tornou-se uma marca do debate entre gerações nas redes.
- Rage bait: eleito palavra do ano de 2025 pelo Dicionário Oxford, o termo define conteúdos criados para gerar raiva, indignação ou irritação — e, com isso, aumentar engajamento. Funciona como uma "isca emocional": provoca reações intensas que impulsionam a circulação do post pelos algoritmos.
- Seggs: forma codificada de "sex". Surgiu para driblar filtros de moderação e evitar penalizações das plataformas.
- Ballroom: nome da cultura criada por pessoas negras e latinas LGBTQIAPN+ nos Estados Unidos, nos anos 1970. É um movimento que envolve desfiles, dança (voguing), competições e estruturas de "casas".
- Fandom: comunidades de fãs que criam conteúdo, discutem teorias, organizam memes, escrevem fanfics e sustentam parte da cultura pop online.
- Daily: no ambiente corporativo, refere-se à reunião diária de equipes ágeis. Nas redes, é o perfil secundário e íntimo onde o usuário publica a rotina para um círculo menor.
- Trend: tendência que se espalha rapidamente: músicas, coreografias, memes, filtros, formatos de vídeo.
- PPRT: sigla brasileira para "papo reto". Indica sinceridade ou confirmação enfática.
- Old: usada para dizer que algo é antigo, já visto ou ultrapassado.
- FOMO: "Fear of Missing Out": sensação de que se está perdendo algo importante, amplificada pelas redes sociais.
- 10/10: avaliação máxima, usada para elogiar algo considerado perfeito.
- Clean girl: tendência estética que valoriza visual minimalista, pele natural e rotina organizada, popularizada no TikTok.
Veja o significado dos termos do quiz
- Cunt: embora possa ser entendido como um xingamento na língua inglesa, na cultura ballroom e drag, o significado é outro. Lá, o termo foi ressignificado em expressões como "servindo cunt", usadas para elogiar presença, atitude e estilo.
- Edit: na internet, "edit" é um vídeo curto e altamente editado, feito por fãs para enaltecer artistas, personagens ou celebridades. Também pode aparecer em comentários como uma atualização de texto após a postagem original.
- Slay: é um elogio. Significa arrasar, brilhar, impressionar. Surgiu na cultura ballroom, ganhou força na comunidade LGBTQIAPN+ e hoje é amplamente usado para celebrar aparências e performances.
- FY/FYP: siglas de "For You Page", a página inicial do TikTok que recomenda vídeos com base no comportamento do usuário. Criadores usam #FY e #FYP para tentar ampliar alcance.
- Fic: abreviação de fanfiction. São histórias criadas por fãs usando universos e personagens de obras existentes. Também é usada como gíria para "mentira", "história inventada".
- Gag: expressa uma espécie de "choque positivo". assim, "estou gag" significa estar impressionado, pasmo ou maravilhado.
- POV: sigla de "point of view". Em vídeos, coloca o espectador na perspectiva do criador, simulando vivências e situações cotidianas.
- Tankar: vem dos games ("to tank": absorver dano). Nas redes, virou "aguentar". "Não tankei" significa "não consegui lidar", geralmente com algo muito engraçado, absurdo ou chocante.
- Flop: quando uma publicação, música, evento ou conteúdo tem desempenho muito abaixo do esperado.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular